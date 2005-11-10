Udinese ko contro la Roma, Runjaic: "Dobbiamo continuare a lavorare, restando compatti"

Dopo la sconfitta contro la Roma, ecco le parole di mister Kosta Runjaic ai microfoni di DAZN: "Nei primi dieci minuti abbiamo giocato bene, ma abbiamo subito gol troppo semplici e sono uscite le qualità dell'avversario. Nella ripresa siamo riusciti a reagire ma non basta per portare a casa punti. Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare: l'importante è tenere il campo. Siamo consapevoli che abbiamo perso tanti duelli, poi contro questa Roma si subisce gol: non abbiamo avuto tempo di allenarci e siamo consapevoli di dover lavorare".

Il problema è l'approccio?

"L'approccio, dal punto di vista mentale, non è stato il massimo ma ora proveremo a cercare di trovare una soluzione. Il momento è difficile, noi lo accettiamo e continuiamo a lavorare per lavorare al meglio: contro la Roma, storicamente, abbiamo spesso perso però il momento è comunque complicato. Dobbiamo restare compatti e non pensare al passato".