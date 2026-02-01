Simone Inzaghi fiuta il colpaccio: l'Al Hilal può strappare Benzema all'Al Ittihad

In Arabia Saudita gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare alcuni clamorosi colpi di scena. Uno su tutti: Karim Benzema e l’Al-Hilal hanno raggiunto un accordo per completare insieme la stagione con un contratto di sei mesi. Il campione francese, vincitore del titolo con l’Al-Ittihad nella scorsa stagione, si prepara dunque a vivere un nuovo capitolo della sua carriera in Medio Oriente, allenato da Simone Inzaghi, che sta guidando la squadra in testa alla classifica.

Al momento, le discussioni si concentrano sulla durata contrattuale: Benzema spinge per un ingaggio a lungo termine, ma le parti devono ancora trovare un accordo su salario e lunghezza. Le trattative sono in corso e, nonostante la volontà di entrambe le parti, nulla è ancora ufficiale. A riportarlo è Footmercato, che sottolinea anche come l'Al Ittihad possa sostituire l'ex Real con Youssef En-Nesyri.