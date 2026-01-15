Domani PSG-Lilla, Joao Neves in forte dubbio. Per Luis Enrique è una sfida delicata
Il Paris Saint-Germain affronterà il Lilla domani sera al Parc des Princes per la 18ª giornata di Ligue 1, in un incontro che potrebbe essere determinante per il cammino in campionato di entrambe le squadre. I parigini, secondi in classifica, dovranno fronteggiare un avversario in forma e quarto in campionato, mentre l'obiettivo è quello di scavalcare la sorpresa Lens in vetta.
Il PSG non potrà contare ancora su tutto il suo organico: João Neves lavora a parte a causa di un fastidio muscolare, Quentin Ndjantou prosegue il protocollo di recupero, mentre Kang-In Lee e Matvey Safonov seguono un programma personalizzato. Nonostante le assenze, lo staff di Luis Enrique può contare sulla profondità della rosa per preparare una formazione competitiva.
Il tecnico spagnolo dovrà decidere il miglior undici titolare per una sfida che si preannuncia vivace e combattuta. Al match d’andata, al Pierre-Mauroy (Décathlon Arena), le due squadre si erano divise la posta in palio con un pareggio arrivato negli ultimi minuti (1-1). Con il Lilla in fiducia e i parigini desiderosi di non perdere terreno dal Lens, la partita promette spettacolo.
