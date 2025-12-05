Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio meglio del Bologna, ma solo prima di rientrare...

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:51Le Statistiche
Redazione Footstats

Da un 3-0, quello del 1929-1930, a un altro 3-0, quello del 2024-2025. Nel mezzo altri 73 Lazio-Bologna di campionato fra Serie A e cadetteria (perché negli anni Ottanta il match andò in scena anche nel secondo livello del calcio italiano).
La contabilità complessiva racconta di 41 vittorie biancocelesti, 22 segni X, 12 successi rossoblù, con 138 gol marcati dai capitolini e 78 reti fatte dai felsinei.
Dalle ultime 6 sfide sono uscite altrettante vittorie (5-1 per i padroni di casa). Prima, fra il 2016-2017 e il 2018-2019, c’erano stati tre pareggi senza soluzione di continuità: 1-1, 1-1 e 3-3.
Fra i match da ricordare, senza dubbio, quello del 1948-1949, terminato col punteggio di 8-2 per gli Aquilotti.
Situazione in classifica.
Lazio con 18 punti (5V – 3X – 5P con 15GF e 10GS), di cui 13 fatti all’Olimpico (4V – 1X – 1P con 12GF e 4GS). Bologna che si trova a 24 (7V – 3X – 3P con 22GF e 11GS), 11 dei quali lontano dal Dall’Ara (3V – 2X – 2P con 12GF e 7GS).
Sono entrambe reduci da una sconfitta: la Lazio contro il Milan (che gli dèi del calcio hanno voluto incontrasse nuovamente in Coppa Italia ieri sera); il Bologna nel posticipo casalingo di lunedì contro la Cremonese.
Dalle statistiche stagionali di rendimento scopriamo un andamento opposto nel passaggio dai primi ai secondi tempi. Perché i rossoblù mettono in mostra un più 6, passando dai 18 ai 24 punti, mentre i biancocelesti fanno vedere un meno 3, scivolando dai 21 ai 18 punti in classifica. Insomma, prima di rientrare negli spogliatoi i biancocelesti fanno meglio dei rossoblù.

PS: Lazio a quota 1.099 vittorie nel massimo campionato italiano con la formula del girone unico (739 in casa e 360 fuori).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)
75 incontri disputati
41 vittorie Lazio
22 pareggi
12 vittorie Bologna
138 gol fatti Lazio
78 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO
Lazio-Bologna 3-0, 1° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO
Lazio-Bologna 3-0, 13° giornata 2024/2025

