24-11-2026

Carlo Nesti: "Juve: e gli ultimi saranno i primi”

Può darsi sia un mio chiodo fisso, ma come si dice, 3 indizi fanno una prova. È chiaro che quando la Juve mostra il peggio del peggio sul piano della retro-manovra, come nel primo tempo contro il Venezia, si esce dal tunnel unicamente attraverso i piedi raffinati. Questo perché? Perché gli altri giocatori di livello medio-basso avrebbero bisogno probabilmente di altri allenatori, per essere in grado da soli di sbrogliare la matassa. Questa non è un'offesa a Spalletti, ma un riconoscimento per i Gasperini e i Fabregas, che hanno dimostrato di sapere fare a meno anche delle stelle. E quando le stelle stanno a guardare, nella fattispecie Yildiz e ancora una volta Conceicao, e si rompe anche un altro fantasista come Alejbegovic, l’unica fiamma possibile si chiama Zegrova, l'ultimo degli ultimi. Fiamma che non infiamma, ma, se non altro, accende…

11-11-2026

Carlo Nesti: "Juve: l'erroraccio di Spaletti”

Fra i vari aspetti, ce n'è uno che mi sta a cuore. Quando hai trovato, nel primo tempo, la combinazione giusta, per scassinare la cassaforte altrui, perché battere strade diverse? Alludo al modo nel quale, per la seconda volta consecutiva, la squadra bianconera era riuscita a dare un senso al gioco d'attacco, e al lavoro di Kolo Muani. A Firenze, infatti, il primo tempo del francese è stato sontuoso. In posizione di esterno-alto-destro, travolgente, prorompente e convincente, al punto da servire l'assist per il gol del pivot biondo. Nel secondo tempo, misteriosamente, è uscito il giunco teutonico, e Kolo Muani è stato riportato in quello, che ancora qualche ignorante ritiene il suo ruolo preferito, e cioè centravanti. Avrebbe dovuto continuare a esprimersi, invece, sulla destra, con il tedesco in mezzo, e Boga o Alajbegovic a sinistra.

2-11-2026

Carlo Nesti: "Juve: salva con le spruzzate di sprumante”

Era una Juve, comprensibilmente, contratta quella del primo tempo, gravata dalla responsabilità di salvare se stessa, e salvare anche la panchina di Spalletti. Poi, un secondo tempo più convinto, ricco di quel coraggio, che al principio sembrava annacquato dalla eccessiva prudenza. Non fatelo sapere in giro, ma ora la Juve in classifica è settima, e nessuno avrebbe immaginato, a inizio stagione, che si trovasse dopo dieci giornate a 3 punti dal sorprendente Frosinone. Senza YiIdiz, Conceicao e Gonzalez, il tasso dell'inventiva era azzerato, e unicamente i fantasisti non considerati titolari, potevano guarire in qualche modo la malattia della prevedibilità. E allora, splendidi gol di Alajbegovic e Boga, e, contributi preziosi anche di Zegrova. Spruzzate di spumante: ci volevano.

30-10-2026

Carlo Nesti: "Spalletti non ha più in pugno la Juve”

Sono sicuro che la Juve, con Yildiz, Conceicao e Locatelli, e una parvenza di numero 9, sarebbe una squadra in grado di competere per il quarto posto. Ma per come si esprime, con queste defezioni, merita ciò che ha, e cioè l'ottavo posto. Ho letto nel volto dei giocatori un terrore, tale da bloccare le gambe, e dare l’impressione di un monopattino contro una Ferrari, a 11 punti dalle capoliste. Spalletti aveva dichiarato di non sapere, se aveva ancora in mano la squadra. Ebbene: gli stessi dubbi aumentano, agli occhi di tutti, dopo il disastro di ieri. Il temperamento e l'intensità dovevano essere il marchio di fabbrica dell'allenatore, ma ora non lo sono più, con alle porte le ipotesi Conte, Pioli e Sosa.

20-10-2026

Carlo Nesti: "Juve: attenta alle strisce!”

Disastro a strisce e, come per la strada, quelle strisce sono proprio bianche e nere. La formazione di Spalletti merita un 8, che, per una volta, non ha niente di scolastico. Significa 8 punti dalle capoliste, e ottavo posto in classifica. Se è vero che la Juve aveva bisogno di vincere, certamente 2 tiri nello specchio della porta, e appena 25 palloni toccati nell'area laziale, non potevano cogliere l'obiettivo. Nella difesa non si è salvato nessuno. A proposito dell'attacco, si è discusso per giorni se valesse la pena schierarne uno o due, ma si è andati fuori tema. Il vero argomento di discussione è la qualità di Kolo Muani e Woltemade, oltre che del resto della squadra.

12-10-2026

Carlo Nesti: "Juve: senza fantasia, lo spreco”

È triste la Signora: aspetta un amante, che non arriva mai. La classifica dei miei ultimi allenatori. 1) Lo Spalletti dell’anno scorso, senza lo sconcertante finale. 2) Lo Spalletti di oggi. 3) Tudor. 4) Motta. Chi non crede agli alibi si penta. Mancano i 3 fantasisti: Yildiz lungodegente, Conceicao, imbavagliato vicino alla linea del fallo laterale, Nico Gonzalez, che si limita alla messa in moto. Che Juve può essere? Tanta quantità, poca qualità, con il Tir Kolo Muani che si sblocca, e poi si ri-blocca. Non credo al trampoliere Woltemade, se non partner del Tir. Urge trovare spazio per Zhegrova e Alejbegovic.

21-9-2026

Carlo Nesti: "Juve: se persino Kolo diventa portiere”

I problemi della Juve, bersagliata dagli infortuni, erano innanzitutto legati a tecnica e tattica. Quello espresso dal nome di Yildiz, dall’inizio del campionato, trova in Conceicao una esemplare compensazione. Il fantasista “da taschino” è ulteriormente migliorato sul piano dell’essenzialità, ed ora non incrocia più pali e traverse, ma segna. Quello espresso dal nome di Locatelli, non può trovare, come nel primo tempo, 6 giocatori offensivi, simultaneamente, in campo. Meglio ricorrere a Mc Kennie, “elastico” fra mediana e attacco (dal 4-2-3-1 al 4-3-3), e a Sarr. Se poi duttilità significa vedere persino Kolo Muani trasformarsi da centravanti a… portiere, tutto può accadere.

14-9-2026

Carlo Nesti: "Juve: non si salva nessuno”

I problemi della Juve, bersagliata dagli infortuni, erano innanzitutto legati a tecnica e tattica. Quello espresso dal nome di Yildiz, dall’inizio del campionato, trova in Conceicao una esemplare compensazione. Il fantasista “da taschino” è ulteriormente migliorato sul piano dell’essenzialità, ed ora non incrocia più pali e traverse, ma segna. Quello espresso dal nome di Locatelli, non può trovare, come nel primo tempo, 6 giocatori offensivi, simultaneamente, in campo. Meglio ricorrere a Mc Kennie, “elastico” fra mediana e attacco (dal 4-2-3-1 al 4-3-3), e a Sarr. Se poi duttilità significa vedere persino Kolo Muani trasformarsi da centravanti a… portiere, tutto può accadere.

14-9-2026

Carlo Nesti: "Juve: non si salva nessuno”

Oggi abbracciare la Juve non è facile. Sarebbe ingiusto, per carità, non considerare le 8 assenze. Si parla di esonero di Spalletti, ma non credo sarebbe questo il farmaco, in grado di guarire i bianconeri. Personalmente, fra gli 8, vedo il miglior creativo, Yldiz, e il miglio incontrista, Locatelli, per di più lungodegenti. Se una casa non ha fondamenta, servirebbero non gli architetti, ma gli operai. Ho visto 2 attaccanti, che in 2 non me fanno uno, come David e Openda. Ho visto una mediana senza ritmo e pressing, salvo lo spericolato finale. Ho visto una difesa imprevedibilmente moscia, dove persino Kalulu “perde la ragione” (Luscianone). E se il destino ti beffa, si chiama… Adzic.

7-9-2026

Carlo Nesti: "Juve: si può dare di più”

Schegge di gioco flemmatico, incastonate in un quadro di reciproco rispetto. Leggi: prudenza. E così, Juve-Milan 1-1 delude, ma avrebbe deluso di più, se il risultato avesse castigato i bianconeri. Un giorno o l’altro, i tiri dello sfigatissimo Conceicao finiranno in rete, invece che sui pali. Troppe 7 assenze, ma nonostante i forfait di Yildiz, McKennie e Cambiaso, si è avuta la conferma del reparto più brillante: quello dei trequartisti. Partenze-sprint di Gonzalez e Alajbegovic, e diagonali da tiro di Conceicao. Nessun segnale da Boga e Zhegrova. Spalletti ha dichiarato di volere “restare sul carro di Kolo Muani”: attento a non cadere. E ha indicato i difetti della Juve: imbucate e possesso. Soprattutto le prime possono fare la differenza.

30-8-2026

Carlo Nesti: "Juve: La luce delle stelle mai accese”

Arrivati, ormai, al fondo della valvola di scarico, c’è chi dimostra di possedere ancora arrosto, piuttosto che fumo. Alludo a chi fu scelto da Giuntoli. Nico Gonzalez, rigenerato da Madrid e dalla Nazionale. Koopmeiners, riconciliato con il sortilegio del tiro. Douglas Luiz, tramutato da punto interrogativo in esclamativo. Conceicao, che deve essersi preparato con gli slalomisti dello sci. Con 21 tiri, e un eccellente Vicario, i meriti sono certi, ma non coinvolgono, ancora una volta, per punte: gli indefinibili David (che ruolo, di grazia?) e Kolo Muani. Non lasciatevi ingannare, perché la vera fiamma ispiratrice, Yildiz, mancherà assai, finché ginocchio e piede non gli rammenteranno le botte degli avversari. Oggi come oggi, esiste un solo dribblatore tascabile, che salta l‘uomo Yildiz, e Dio lo preservi a Spalletti: Conceicao.

25-8-2026

Carlo Nesti: "Juve: il virus di non chiudere le partite”

Voce del verbo “chiudere”. Una voce nel deserto. “ Chiudere le partite”. Un mestiere, che non è proprio la vocazione della Juve. Come a Frosinone, ti aspetti che a buttarla dentro sia Kolomua-no, e invece tocca a Bremer, a Kalulu (palo), come in passato a Gatti. Se è una psicosi collettiva, dura da troppo tempo, e con dirigenti e giocatori diversi. Ciò che sconvolge, a proposito di Kolo Muani, è sentire Spalletti dire: “Si sapeva che il francese era fermo da 2 anni, e che a me serviva un attaccante con caratteristiche diverse”. Ricordo che siamo al 24 agosto, e non al 24 giugno. Morale della favola: 20 tiri, 1 palo, 4 grandi occasioni, 2 a porta spalancata. In cambio, a forza di non segnare, il harakiri di un incrocio dei pali altrui, in fase di recupero.

21-8-2026

Carlo Juve: "Juve: pregi e difetti - 7 trequartisti per 3 posti"

A pochi giorni dal via, la Juve fa registrare una novità, rispetto alle previsioni della vigilia. La società bianconera, in questi giorni, è stata propensa più a comprare che a vendere, mentre invece l'imperativo categorico dell'anno scorso, e in partenza anche di quest'anno, era prima vendere e poi comprare.

PORTIERI - Se l'anno scorso il club è stato ostacolato da una lunga perdita di tempo, per Kolo Muani, impresa vana, quest'anno le lunghe attese sono state 2, e cioè quella per il portiere, e nuovamente per il francese, salvo altre candidature diffuse dai media, Certamente, se guardiamo l'elenco dei giocatori, che erano candidati a muoversi fra i pali, i rifiuti di Alisson, Suzuki, Martinez e Atubolu, verrebbe da pensare che Vicario sia una terza o una quarta scelta. Invece, pungolato dalla concorrenza con Perin, potrà garantire risultati migliori rispetto a Di Gregorio

DIFENSORI - È il reparto, che in questo momento offre più certezze, perché garantisce molte scelte a Spalletti, soprattutto al centro. Con Bremer, Kelly, Lucumi, e l'eventuale ritorno al suo ruolo originario di Kalulu, Il muro, davanti a Vicario, sarà eccellente. A destra, invece, nel momento in cui si volesse impiegare Kalulu proprio in mezzo, sarebbe a disposizione Celik, finalmente un colpo di mercato alla vecchia maniera, cioè con furbizia e tempismo, e rispetto all'attendismo della Roma.

CENTROCAMPISTI - Questo invece è il reparto ancora una volta che mi lascia più perplesso, perché alla fine Spalletti, con buon senso, rendendosi conto della penuria degli elementi a disposizione, e di 2 sole sicurezze in Locatelli e Thuram, ha deciso di pescare nel suo mare. Sarà curioso e interessante, dunque vedere, finalmente, all'opera, se Dio vorrà, Douglas Luiz, che può essere uno dei due mediani, ma soprattutto il regista fra due centrocampisti, e cioè proprio Locatelli e Thuram. La filosofia di Spalletti porta a pensare a un 4-2-3-1, per cui Douglas Luiz si giocherà una carta importantissima, al fianco dell'altro titolare Locatelli.

ESTERNI - Anche qui, come in difesa, le note teoriche appaiono liete, anche se si ignora quale musica suoneranno. Stranamente, dopo aver insistito per 2 anni sui trequartisti, senza grandi risultati, questa linea di tendenza è stata confermata, ed anzi accentuata, da almeno 7 candidati. A destra, Conceicao, Mc Kennie, Zhegrova, e Nico Gonzalez, ceduto, peraltro, al 90 per 100. A sinistra, Yildiz, Boga e Alajbegovic. Chi giocherà al centro? Se si vorrà essere più prudenti, McKennie. Se si vorrà essere più spregiudicati, Alajbegobic, per evitare che si pesti i piedi con Yildiz.

ATTACCANTI - Non voglio tediare tutti con il mio scetticismo su Kolo Muanì. Non è una prima punta di peso. Se non arriverà Zirkzee, mi auguro non resti David. E chissà che Milik e Ekhator non dispensino soluzioni a sorpresa. Di sicuro, riflettendo su Pellegrino, che piaceva, si poteva fare molto meglio.

6-8-2026

Carlo Nesti: "Juve: sta nascendo una squadra alla brasiliana?

Oggi voliamo con la fantasia, ma mi raccomando: non prendetemi troppo sul serio.

I più anziani ricorderanno quella che è stata considerata la squadra più forte di sempre, e cioè il Brasile campione del mondo del 1958 (con il 1970). Ebbene, quella formazione si schierava con il 4-2-4, e i 4 mitici giocatori davanti erano Garrincha, Didi, Vavà e Pelé, con il supporto fondamentale, dal punto di vista tattico, come equilibratore, di Zagalo.

Facendo le debite (ed enormi) proporzioni, per carità, tra quel Brasile e la Juve di oggi, io credo che si possa scimmiotare qualche cosa del genere, sul piano strategico, nelle parti conclusive delle gare, quando la Juve è in difficoltà, quando la Juve deve attaccare, quando la Juve deve segnare a tutti i costi.

Contro il Chelsea, guarda caso, ha segnato proprio uno dei fantasisti, e cioè Zhegrova (un gran bel gol), ed era il meno accreditato dei creativi della Juve. Ma pensate a quanti fantasisti, e quanti trequartisti, ha la Juve in questo momento.

A destra, Conceicao, Zhegrova e McKennie, tenendo sempre presente una cosa: c'è anche da valutare il futuro di Nico Gonzales.

A sinistra, Ildiz, Boga e Alajbegovic, considerando che come trequartista centrale, di questi, io credo che Ildiz e Alajbegovic siano i più pronosticabili, almeno in linea teorica, anche se è troppo presto per poterlo dire.

Tornando sulla terra, e quindi ragionando in una maniera più pragmatica, ci sono 2 valutazioni da compiere.

La prima è che ci si chiede qual è l'attaccante finalizzatore, sfondatore, il killer a centro area, in grado di capitalizzare il volume di gioco. Kolo Muani, o magari Milik, o magari Vlahovic, se stipulasse la pace con la società.

E poi, oltre a Locatelli e Turam, qual è, o quali sono i centrocampisti che possono garantire la copertura, con un assetto di questo genere? Domande non banali.

30-7-2026

Carlo Nesti: "Juve: il traffico dei trequartisti"

Francamente, avrei preferito un attaccante e un centrocampista, che uno pseudo-attaccante e un trequartista. Quanti esterni esistono in rosa? A sinistra: Alajbegovic, Yildiz e Boga. A destra: Conceicao, Mc Kennie e Nico Gonzalez (se rimane). Sei possono essere troppi, anche se, nel 4-2-3-2, nulla mi toglie dalla testa che sia Yildiz a dovere sfruttare il lavoro di Kolo Muani. Solita domanda-chiave: ma chi farà il tirare il fiato agli inamovibili Locatelli e Thuram? Avanti chi è interessato...

23-7-2026

Carlo Nesti: "Juve: su Rai 2, gli anni indimenticabili"

Per chi fosse interessato, annuncio che DOMENICA 26 LUGLIO, alle 21,00, su Rai Due, andrà in onda il docu-film "Juventus Primo Amore". Racconta, anche in chiave sociale, un periodo irripetibile per la Juventus, e per il calcio italiano: 1975-1985. La regia è di Angelo Bozzolini, con la partecipazione di Michel Platini, Zibì Boniek, Marco Tardelli e Dino Zoff, e la mia umile presenza come... attore e storiografo. Buona visione!

FILM "JUVENTUS PRIMO AMORE''

Decennio d’oro bianconero 1975-85.

Produzione: Lux Vide.

Collaborazione: Rai Documentari.

Idea: Ferdinando Guglielmotti.

Regia: Angelo Bozzolini.

Protagonisti: Platini, Boniek, Zoff, Bonini, Tardelli, Marocchino, e il ricordo di Scirea e Rossi.

Storiografo: Carlo Nesti.

PRESENTAZIONE DI CARLO NESTI

L'Italia vive il passaggio dagli "anni di piombo", agli "anni del lusso". Dalle ideologie violente, all'edonismo pacifico. E di questa ricerca del piacere, fa parte la distrazione dello spettacolo calcistico. Per chi è stato giovane, in quel periodo, il calcio è una scarica di adrenalina, un brivido che sembra scorrere, lungo la schiena, anche oggi, 40 anni dopo.

La vittoria nei Mondiali 1982, con in campo 6 juventini, è un trampolino di lancio per il paese, che si specchia nella9 Nazionale, e si arricchisce di autostima. Tutti gli assi stranieri vengono a giocare da noi. La Serie A diventa il "campionato del mondo". È un periodo irripetibile.

Per 10 anni, calcisticamente, Torino si propone come capitale del calcio. Questo non solo attraverso la Juventus, ma anche attraverso il Torino, che, nel primo campionato del decennio, arriva primo in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla Juventus.

Torino, in quanto "luogo di nascita", era già stata capitale del paese, del campionato, dell'auto, del cinema, della moda, della radio, e della televisione. La Juventus conquista ben 12 titoli in 10 anni. Sono 5 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa, 1 Coppa dei Campioni, e 1 Coppa Intercontinentale.

La società bianconera ribalta il suo destino. Da squadra, che non aveva vinto mai nulla, in campo internazionale, diventa la prima formazione mondiale a vincere tutto. Il minimo comun denominatore dirigenziale è rappresentato dalla coppia Boniperti (e l'"angelo custode" Giuliano, troppo spesso dimenticato)-Trapattoni.

I giocatori più rappresentativi, fra presenze e palmares, sono Scirea (552 presenze, quarto dopo Del Piero, Buffon e Chiellini), Furino (528, quinto), Bettega (482, settimo), Zoff (476, ottavo), Gentile, Tardelli, Cabrini, Platini, Boniek e Rossi. Autentici monumenti del pallone, che potrete rivedere, sui manti erbosi, come Cavalieri senza Tempo.

20-7-2026

Carlo Nesti: "Juve - Ufficiale: nasce la Giornata Nazionale della Memoria dei Caduti dell'Heysel""

E' tutto vero! In una conferenza-stampa, a Montecitorio, MARTEDÌ 21 luglio, verrà ufficializzata la nascita del

29 MAGGIO: GIORNO DELLA MEMORIA DEI CADUTI DELL'HEYSEL.

Dopo un lungo percorso, l'onorevole Comba (Fratelli d'Italia), che era presente a Bruxelles, è riuscito a centrare l'obbiettivo. Ecco il mio discorso, per la Camera.

PER ME +39 SARÀ SEMPRE IL PREFISSO DEL PARADISO

Buongiorno a tutti, e grazie di cuore per questo onore.

Io, il 29 maggio 1985, avevo 30 anni, e come l'onorevole Comba, Ero all'interno dello stadio Heysel. In particolare, lavoravo in qualità di inviato della RAI, al fianco del radiocronista Enrico Ameri.

Stavamo, ingenuamente, per pregustare la grande possibilità della squadra bianconera di conquistare una Coppa di Campioni.

E con noi, migliaia e migliaia di tifosi, da ogni angolo d'Italia, che non sognavano altro, se non di assistere ad una grande partita.

Poi, improvvisamente, lo sguardo di tutti si rivolse verso sinistra, dove stava tramontando il sole, e dove la luce accecante impediva di capire, esattamente, quello, che stava succedendo.

Ma la barbara carica degli hooligans, la fuga degli agenti belgi, che dovevano dividere le due tifoserie, e l'arretramento in massa dei tifosi bianconeri, verso un'uscita di sicurezza... che non esisteva... e beh, quello sì, quello l'abbiamo visto, e ce lo ricorderemo per sempre.

L'Hiroshima del calcio. L'Olocausto del tifo. Una ferita grande, immensa, lacerante, che non verrà mai rimarginata.

Ho svolto, come non potevo immaginare, il ruolo di soccorritore, perché dovete tenere presente una cosa. Non esistevano ancora i cellulari, e le cabine telefoniche, all'esterno dello stadio, erano poche, e funzionanti soltanto con monete locali.

Quanti superstiti vennero da me, scappando dalla curva Z, attraversando il campo, e salendo in tribuna stampa, con le vesti stracciate!

Avevano una sola esigenza: quella di pronunciare, al mio microfono, il loro nome e il loro cognome, in modo tale da tranquillizzare i parenti e gli amici, via radio, che erano rimasti in Italia.

Io sono felice della nascita di questa giornata, per due motivi.

Perché è vero che ci sono state altre stragi negli stadi, ma l'unicità dell'Heysel è che qui si scontrarono gli ultras di una squadra, il Liverpool e le famiglie inermi, che sostenevano la Juventus, mamme, papà, bambini, nonni. Uno scontro impari e diabolico.

Il secondo motivo è perché, in questi decenni, è stato dato un peso maggiore a quanto successe dopo la strage, che non prima, e cioè il comportamento della società torinese, l'inconsapevolezza dei giocatori e dei dirigenti di quanto era accaduto, lo svolgimento della partita, la discutibile consegna di una Coppa insanguinata.

Grazie a questa giornata, voluta dall'onorevole Comba, ogni anno, verrà ristabilita la verità. E ogni anno, al cospetto dei giovani, predicheremo la speranza, che ciò che è accaduto, non accada mai più.

I 39 morti non verranno ricordati per forza come tifosi bianconeri, ma come sportivi senza colore, perché chiunque di noi, quel maledetto giorno, poteva essere nel momento sbagliato, e nel posto sbagliato.

Per me, +39, sarà sempre il prefisso del Paradiso. Sempre.

Grazie a tutti.

15-7-2026

Carlo Nesti: "Juve: Fantamercato – Nebbia in Val Padana"

Cielo coperto sulla Continassa, e nebbia in Val Padana. Mentre gli avversari si assicurano i centravanti, con Lautaro, Esposito, Hojlund, Malen e Ramos, la vicenda Kolo Muani appare sempre più farsesca. E che dire del nuovo portiere, se anche Martinez si defila, di Bremer, e del centrocampista di spessore? Si scontano gli errori del passato, i 70 milioni in meno della Champions, e le sanzioni UEFA.

IN MAIUSCOLO GLI AFFARI FATTI, IN MINUSCOLO GLI AFFARI FATTIBILI.

ALLENATORE – SPALLETTI.

DIRIGENTI – ACQUISTABILI – CARNEVALI. MASSARA. – CEDIBILI– COMOLLI. MODESTO.

PORTIERI - ACQUISTABILI - Vicario. Dibu Martinez. - CEDIBILI – Di Gregorio. Perin.

DIFENSORI - ACQUISTABILI – Kim. Comuzzo. Lucumi. - CEDIBILI – Bremer. Muharemovic. Sarà venduto 50 per 100 rivendita.

ESTERNI BASSI – ACQUISTABLI – Emerson Palmieri. Spence. – CEDIBILI – Cambiaso.

CENTROCAMPISTI – ACQUISTABILI – Koke. Ndour. Frattesi. Gorezka. - CEDIBILI – Thuram.

ESTERNI ALTI – ACQUISTABILI - BOGA. NICO GONZALEZ - CEDIBILI - Kostic. Zhegrova. JORGE MARIO.

TREQUARTISTI - ACQUISTABILI – Brahim Diaz – CEDIBILI Adzic. Miretti.

ATTACCANTI - ACQUISTABILI – Kolo Muani. Sorloth. EKHATOR. Pellegrino. Balogun. Castro. Mateta. – CEDIBILI - Vlahovic. David. Openda. Milik.

18-6-2026

Carlo Nesti: "Dedicato a chi non ha ancora visto l'Italia ai Mondiali"

Sandra aveva 27 anni, e, quella sera, aveva l'aria un po' frivola, e un po' snob, di chi voleva sfidare le convenzioni e i riti, anche se irresistibilmente gradevoli.

Le era sempre piaciuto essere "contro", fare il contrario di ciò che gli altri facevano, ed anzi, meglio ancora, "non fare" ciò che apparteneva agli altri, annegando nella sua indifferenza.

Si esibivano a Torino i Rolling Stones, e sembrava l'unica notizia per la quale valeva la pena sacrificare la propria indipendenza, e sentirsi parte integrante del grande "branco".

Un concerto il pomeriggio stesso, e uno il giorno successivo: 2 date indimenticabili, che avevano trasformato lo Stadio Comunale di Torino in un teatro di giovanili esplosioni.

Alle 21,00, dopo una domenica caldissima di luglio, montò in macchina, e cercò il Corso, quel Corso, su cui, di solito, migliaia di auto si sfioravano come carrelli al supermercato.

Tirò giù i finestrini, avvertì il calore dell'asfalto salire verso il cielo, e cominciò a ridere, avendo trovato ciò che sperava di trovare: la città "totalmente" deserta.

Un clima irreale, un mantello incandescente che copriva anche i rumori, scoprendo qua e là soltanto un tenue sferragliare, ma mai sguaiato, mai ingombrante, rispettoso del silenzio.

Bianco, rosso e verde: lenzuoli di ogni genere, lindi e affumicati, lisci e sdruciti, penzolavano dai cornicioni, ricordando una causa comune, una buona ragione per tenersi per mano.

Provò a rallentare, e iniziò a udire, nitidamente, qualcosa che saldava tutto, un filo conduttore che legava gli edifici, allacciava le emozioni, e annodava i sentimenti.

Percepì, infatti, le pareti dei palazzi tramutarsi nelle sponde di un flipper sonoro, sulle quali rimbalzava un’unica voce, da balcone a balcone, da finestra a finestra.

Era una voce che fungeva da elastico, proteso nel vuoto, prima in avanti, poi all'indietro, una immensa e morbida gomma da masticare, che ti si appiccicava addosso, e non ti lasciava più.

Per un attimo smise di sorridere, ed ebbe un lungo fremito: la sua città sembrava in balia di una dittatura-fantasma, con la gente riunita in casa, immobile, ad ascoltare.

Era come se lo stesso messaggio avesse monopolizzato ogni spazio chiuso, strisciando sui soffitti degli appartamenti: un interminabile serpente di vocaboli con un gigantesco senso corale.

Quella voce arrivava da lontano, e l'eco, propagata dappertutto dal più gigantesco dei megafoni, mescolava storie di presidenti e pipe, rigori e pianti, bandiere e speranze.

Storie di vita spesa attorno ad un pallone, di secondi che passavano inesorabili, di minuti che scavavano solchi, riempiti da milioni di pensieri, liberamente inespressi.

Poi, verso le 21,10, stabilì che era meglio accelerare, spazzare via il fremito, e tornare a vivere l'impossibile, facendo urlare di godimento le gomme, in uno scenario lunare.

E cos'era mai questa follia globale, questo fenomeno paranormale al quale, d'accordo, si dovevano le strade deserte, ma che non poteva sconvolgere i suoi piani di anarchica individualista?

Ormai non riusciva a farne a meno, ed anche se aveva deciso di contrastare, ancora una volta, il delirio collettivo, moriva dalla voglia di sapere come sarebbe andata a finire.

Fu questione di un minuto, di 60 secondi di attesa, e il panorama cambiò, per quanto nulla pareva dovesse mutare, visto che tutto era sospeso, nella magia della sera.

Alle 21,11, improvvisamente, accadde ciò che non avrebbe più dimenticato, e che avrebbe raccontato al mio ritorno dalla Spagna, come in un romanzo di fantascienza.

Subì lo stesso spostamento d'aria della scossa tellurica, e sentì centinaia di pareti scuotersi, i vetri vibrare, la voce isolata sepolta dall'urlo della rivoluzione globale.

La Torino del deserto, e del silenzio, finiva in quel momento, e lasciava il posto alla Torino del tripudio, pervasa da un fremito grande quanto la città, e la sua voglia di impazzire di gioia.

Scese dall'auto, alzò lo sguardo, e vide i "desaparecidos" della domenica italiana spuntare dalle loro tane, e abbracciarsi sui terrazzi, a compimento di una rivolta istantanea.

Gridavano e si parlavano, pure a distanza di molti condomini, come se si conoscessero tutti, e come se avessero scoperto il vero Prozac, nostrano e naturale, della felicità: Paolo Rossi!

Le 21,11 dell'11 luglio 1982, se qualcuno non lo avesse intuito, corrispondevano all'undicesimo minuto del secondo tempo a Madrid, finale del Mundial di calcio, l'appuntamento con la leggenda.

E la voce, che ancora oggi vola indietro nel tempo, e torna come un boomerang dentro il nostro cuore, era quella di Nando Martellini, il Dante Alighieri del neo-paradiso.

Poi ci fu il 2-0, il 3-0, e infine il 3-1, ma nulla eguagliò lo squarcio nell'immobilità, la valanga emozionale, che scoperchiava una umanità ribollente nell'attesa.

Col 2-0, ci fu chi accompagnò Tardelli nella folle corsa verso i bordi del campo, chi la ripeté in casa propria, in corridoio, memorizzandola per sempre come l'apice sublime della felicità.

Col 3-0, ci fu chi si immedesimò nello sguardo inebetito di Altobelli, che fintava, dribblava, e depositata la palla in rete, con la stessa faccia di uno di noi, quel giorno: incredulo.

Col 3-1, ci fu chi ripiombò per qualche minuto sulla poltrona, avvicinando le mani, intrecciando le dita, in preghiera, per scongiurare rimonte, alla quali non si voleva neppure pensare.

Quindi, venne il triplice fischio liberatorio dell'arbitro Coelho, e la città tornò città, riospitando masse di carne e di lamiera, di persone e di auto, per le strade, nell'orgia epocale.

Anche Sandra decise che, per una volta, assolutamente irripetibile, si poteva rinunciare ad essere snob, perché era bello lasciarsi contagiare dalla devastante epidemia mediatica.

Se devo trovare un'immagine, per fotografare cosa ha rappresentato la reazione chimica "televisione più calcio", dopo oltre 70 anni di storia della tivù, propongo il clima dello 0-0, prima dell'istante-Pablito.

Sandra non era davanti a uno schermo, e non guardava la finale, ma le bastò il deserto, e un'eco infinita, per capire quanta televisione, e quanto calcio/sport c'erano in quel momento.

Oltre 35 milioni di italiani in contemplazione: nulla, né prima, né dopo, aveva, e avrebbe ottenuto un successo di audience di simili proporzioni, 12 anni dopo le notti messicane.

E' un primato probabilmente imbattibile, perché nel frattempo l'offerta televisiva si è massicciamente diversificata, e la Woodstock, virtuale e globale, non sarebbe più realizzabile.

Ora, abbiamo telecomandi sofisticati e interattivi, e mille lucciole possono brillare nella notte, foriere di decine e decine di scenari diversi, con Internet, che fagocita giornali, radio e televisione.

Ma quello del luglio 1982 fu un evento "perfetto", anche perché tutto avvenne nel modo giusto, ed al momento giusto, come quando incontri (o credi di incontrare) la donna della tua vita.

Sì, perché nel 1982 nulla era ancora "troppo": i giocatori guadagnavano già molto, ma non troppo, e il calcio in televisione era già tanto, ma non troppo, nel teorico rispetto del buon senso.

Così, secondo me, risultava più facile diventare protagonisti del proprio tempo, per il semplice fatto che il divario fra lo spettacolo, e il fruitore dello stesso, fra giocatori e tifosi non era abissale.

Magari, con gli anni, scopriremo altri avvenimenti, in grado di creare "abbracci cosmici", e non è neppure il caso di indossare, ad ogni costo, i panni dei nostalgici a oltranza.

Però questa è storia, tappa fondamentale di un processo mediatico, che ci rende spesso testimoni a distanza di una vicenda, telepatia di stati d'animo, una volta patrimonio di pochi eletti.

Sandra, adesso, è mamma, e persino nonna, e non credo che abbia più tanta voglia di andare contro-corrente, come accade quando si iniziano, malinconicamente, a dimenticare i compleanni.

Il gusto dell'avventura non è pane per tutti i denti, e nemmeno cibo per tutti i giorni, anche perché alla fine, poi, si deve fare i conti con problemi immediati e assillanti.

Chi è nato negli anni 50, come lei, come me, ha cominciato a ragionare con una terza voce in salotto, oltre a quella ancora patriarcale del papà, o casalinga della mamma.

E per chi è venuto dopo, la presenza è diventata più marcata, all'interno di tante famiglie di genitori divisi, e senza la possibilità dell'aggregazione con i coetanei per le strade.

Anche se ne vuoi fare a meno, come è sacrosanto che sia, la televisione viene a cercarti, magari in una domenica di luglio, magari quando hai creduto di essertene sbarazzata.

Sandra prova la stessa sensazione anche oggi, in certe notti d'estate, quando domina il caldo, e quando non resta che affacciarsi al balcone, e fissare un cortile, una piccola pozza di buio.

Capita, allora, di ascoltare certi suoni uscire dalle case, e finire lì dentro, rimbalzando e saltellando altrove, nel gioco primitivo dell'eco, proprio come quella sera.

Potere della televisione, potere del calcio, potere di ciò che, anche solo per un'ora e mezza, sancisce un desiderio comune, una volta tanto, con le idee chiare su cosa volere dalla vita.

6-7-2026

Carlo Nesti: "Il colore di un Mondiale sui Trump-oli"

Le 2 sensazioni personali, scaturite da questi Mondiali, riguardano il colore della pelle, e il colore delle squadre.

Per quanto riguarda il colore della pelle, erano parecchi decenni, per la verità, che si attendeva un miglioramento da parte delle squadre africane, e dei giocatori di colore.

Dopo il quarto posto del Marocco, 4 anni fa, non so se si arriverà fino alla vittoria in questo Mondiale.

Ma certamente i progressi sono sotto gli occhi di tutti, anche con quel tocco esotico, che apparteneva alle manifestazioni fino agli anni 80-90, dall'Algeria al Camerun, quando arrivavano squadre sconosciute. E l'allusione, ovviamente, è Capo Verde.

Ormai la circolazione delle persone e delle idee ha insegnato il calcio a migliaia di ragazzi, che hanno una prerogativa differente rispetto agli europei.

Imparano ancora a trattare il pallone, come succedeva ad esempio ai bambini del passato, dagli italiani ai brasiliani, sulla terra, sulla sabbia, sull'asfalto, senza essere assimilati, e magari anche erronamente omologati, dalle scuole calcio.

Aggiungiamo la prevalenza etnica di muscolatura lunghe ed elastiche, e la capacità generalizzata di attuare il blocco basso.

È una difesa affine al nostro storico catenaccio, ma interpretata da tutti i giocatori, e non soltanto dai difensori di ruolo, che è ormai alla portata di chiunque. Accade, sorprendentemente, che le grandi squadre vincano contro le apparenti meteore sovente nel finale, o con un gol di scarto, o comunque soffrendo.

Il colore delle squadre invece, è quello variopinto delle maglie europee, determinando il fallimento tecnico della globalizzazione di Infantino. Sette squadre continentali sono approdate agli ottavi di finale, nessuna asiatica, in barba all'opulenza dei club arabi, e gridano vendetta gli appena 16 posti riservati alle formazioni europee.

Infine, sino ad ora, non è emersa nessuna stella, rispetto a quelle che si conoscevano. È un calcio nel quale ormai tutti sanno tutto, ed è veramente difficile aspettarsi l'asso misterioso, che non trovava subito pronte le contromisure altrui, e che il pressing spietato limitava, senza ancora conseguenti falli da galera.

Le formazioni qualificate non avrebbero potuto svettare senza i gol dei bomber classici: Messi 7, Mbappè 7, Halland 7, Kane 6.

La penuria di nuovi interpreti del bomber, a mio giudizio, dipende dal fatto che, essendo le punte ormai i primi difensori, nel pressing alto, sciupano un sacco di energie con le mansioni di copertura, perdendo freschezza in zona-gol.

Mi auguro che, in finale, arbitri Donald Trump, che con quella smorfia imperiosa, a metà fra Nerone, Mussolini e Hitler, disonora gli Stati Uniti democratici. Evviva!

2-7-2026

Carlo Nesti: "Juve - Fantaformazione – Ekhator più di una riserva"

Certamente, non sarebbe giusto concedere alla Juve una indulgenza di giudizio, tenendo di tutti gli obbiettivi falliti, in particolare il quarto posto, e della quarta rifondazione dopo Andrea Agnelli: Paratici, Giuntoli e Comolli.

La partenza, come un anno fa, è ad handicap, nel senso che occorre vendere, prima di comprare, con 100 milioni da ottenere con le plusvalenze.

Gli ultimi 5 bilanci: -209, -254, -115, -199, e -58. Dal 2021 solo precipizi finanziari, nonostante troppe ricapitalizzazioni.

John Elkann, il proprietario, è già intervenuto 5 volte, per circa 1 miliardo di Euro. Il vero obbiettivo è più economico, che sportivo: tornare in attivo nel 2027, anche per necessità di fair play economico, e cioè 6 milioni, e 3 anni per risanare.

A fine giugno 2026, la Juventus ha siglato un nuovo Settlement Agreement ufficiale con la UEFA, a causa del superamento della soglia massima di perdite aggregate (pari a 381 milioni di Euro nel triennio precedente).

I tifosi devono farsi una ragione di questa neo-austerity.

Le maggiori entrate dovrebbero essere assicurate da Bremer e Cambiaso, salvo acquirenti per Thuram e Vlahovic.

Come portiere, i candidati attuali solo Dibu Martinez e Svilar, ma il muro giallorosso sembra invalicabile.

In difesa, Muharemovic e Lucumi destano le maggiori attenzioni, mentre Kim è legato all’affare Bremer, non troppo amato da Spalletti, in quanto ottimo intenditore, ma non eccelso costruttore di gioco.

A livello di esterni, non c’è molto traffico, ed Emerson Palmieri potrebbe sostituire Cambiaso.

A centrocampo, si parla sempre troppo poco di alternative per Locatelli e Thuram, a meno che il secondo non venga ceduto. Fra i vari nomi, il più anziano sarebbe Kessie, e il più giovane Ndour.

A tre quarti di campo, Brahim Diaz sarebbe quel fantasista richiesto da Spalletti.

In attacco, non è mai finita la corsa a Kolo Muani, mentre, in parallelo, ci si muove per Sorloth. Una risorsa giovane, una scommessa come fu anni fa Kean, arriva dal Genoa: Ekhator, considerato meglio di David nell’ambiente rossoblu.

IPOTESI: Dibu Martinez – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Kessie, Thuram – Conceicao, Yildiz – Ekhator.

18-6-2026

Carlo Nesti: "Juve - Fantaformazione - E se arrivasse il gigante Milinkovic Savic?"

Analizzo, reparto per reparto, la formazione della Juve, che si deduce in tempo reale, dai rumors di oggi, provenienti dalle varie testate, cartacee, radiofoniche, televisive e web, con il contributo dei social.

PORTIERE

Resta certo l'accantonamento di Di Gregorio, in chiave Besiktas.

È sempre Alisson l'oggetto dei desideri, ma il Liverpool sembra avere cambiato idea sulla cessione.

Per questo motivo, prende piede la virata su Milinkovic Savic e Vicario.

DIFESA

Si profilano le principali entrate, per ovviare alla mancata partecipazione alla Champions League: Bremer e Cambiaso.

Bremer è l'uomo più cedibile della rosa, soprattutto per l'interessamento del Bayern Monaco, che in cambio potrebbe cedere Kim, risolvendo il problema del difensore centrale titolare. Ma, a quel punto, quanto guadagnerebbe la Juve?

A Spalletti, piace Lucumi, che 2 anni fa convinse, nel Bologna, con Beukema.

Per Cambiaso, torna la situazione di 2 inverni fa, quando arrivò una offerta molto allettante di Guardiola. Il giocatore sembrava un fuoriclasse. Sembrava… Ora, per molto meno, ci provano Barcellona, Chelsea e Real Madrid.

CENTROCAMPO

Resta in piedi un problema annoso, rappresentato dalla esigenza di assicurare alternative per Locatelli e Thuram, sia in un reparto a 2, sia in un reparto a 3.

Ultimamente, dopo la fase di stallo rappresentata dalla difficoltà di acquistare Goretzka, si è fatta largo la candidatura di Ndour, dopo quella di Koke e Frattesi.

Sicuramente, Bernardo Silva, in una posizione più arretrata, come nell'ultimo periodo con Guardiola, avrebbe consentito a Spalletti di acquisire quel trequartista, del quale aveva parlato a fine campionato.

Per questo, anche la società bianconera si è fatta sotto per Brahim Diaz.

ESTERNI

Considerando sempre l'ipotesi di poter vendere, ma ad un prezzo elevato, Cambiaso, i dribblatori Conceicao, Yildiz e Boga, per 2 posti su 3, sono sicuramente all'altezza della situazione. Boga è stato l’unico affare utile di Comolli, perché il costo del riscatto è stato molto favorevole: 5 milioni. Chissà che la nuova aria dirigenziale non favorisca Chiesa e Berardi.

ATTACCO – È tempo di Carnevali, e torna a girare la ruota da luna park di Vlahovic, che non è mai dispiaciuto a Spalletti.

E, a mio parere, continua a non convincere la scelta di Kolo Muani come punta centrale, non avendo i requisiti di attaccante di sfondamento, richiesti da Spalletti.

Per questo, Sorloth è balzato in testa alla graduatoria delle possibilità di acquisto. Ma, in Nazionale, è costretto a giocare decentrato, per non pestare i piedi al totem Halland.

Nell’affare Cambiaso, con il Chelsea, potrebbe assumere consistenza la pista Jackson.

MODULO 4-2-3-1 - Allenatore: Spalletti.

Alisson (50%).

Kalulu. Bremer (50%). Kelly. Cambiaso (50%).

Locatelli. Thuram. Ndour (25%).

Conceicao. Yildiz. Boga.

Sorloth (50%).

6-6-2026

Carlo Nesti: "Juve - Fantaformazione - Sorloth meglio di Kolo Muani"

Analizzo, reparto per reparto, la formazione della Juve, che si deduce in tempo reale, dai rumors di oggi, provenienti dalle varie testate, cartacee, radiofoniche, televisive e web, con il contributo dei social.

PORTIERE - Resta certo l'accantonamento di Di Gregorio. È sempre Alisson l'oggetto dei desideri, ma il Liverpool sembra avere cambiato idea sulla cessione. Salvo ripiegare su Vicario. Maignan è un sogno.

DIFESA - Si profila la principale entrata, per ovviare alla mancata partecipazione alla Champions League. Bremer è l'uomo più cedibile della rosa, soprattutto per l'interessamento del Bayern Monaco, che in cambio potrebbe cedere Kim, risolvendo il problema del difensore centrale titolare. Ma, a quel punto, quanto guadagnerebbe la Juve? Tutto va valutato nel contesto di una difesa prevalentemente a quattro, come nei desideri, e nelle abitudini di Spalletti.

CENTROCAMPO - Resta in piedi un problema annoso, rappresentato dalla esigenza di assicurare alternative per Locatelli e Thuram, sia in un reparto a 2, sia in un reparto a 3. Ultimamente, dopo la fase di stallo rappresentata dalla difficoltà di acquistare Goretzka, si è fatta largo la candidatura di Koke. Sicuramente, Bernardo Silva, in una posizione più arretrata, come nell'ultimo periodo con Guardiola, avrebbe consentito a Spalletti di acquisire quel trequartista, del quale aveva parlato a fine campionato. Per questo, anche la società bianconera si è fatta sotto per Brahim Diaz.

ESTERNI - Considerando sempre l'ipotesi di poter vendere, ma ad un prezzo elevato, Cambiaso, i dribblatori Conceicao, Yildiz e Boga, per 2 posti su 3, sono sicuramente all'altezza della situazione.

ATTACCO - È fresca la notizia della chiusura del rapporto con Vlahovic. E, a mio parere, continua a non convincere la scelta di Kolo Muani come punta centrale, non avendo i requisiti di attaccante di sfondamento, richiesti da Spalletti. Per questo, Sorloth è balzato in testa alla graduatoria delle possibilità di acquisto. Chiesa è un incognita, da anni, per il malaugurato declino fisico.

MODULO 4-3-2-1 - Allenatore: Spalletti.

Alisson (50%).

Kalulu. Bremer. Kelly. Cambiaso.

Koke (25%). Locatelli. Thuram.

Conceicao. Yildiz.

Kolo Muani (50%).

30-5-2026

Carlo Nesti: "Fra un anno, 29 maggio Giornata della Memoria"

È stata una grande volata, e, per un niente, la Giornata della Memoria dei Caduti dell' Heysel non è diventata, definitivamente, Legge dello Stato. Manca solo la pubblicazione sul Gazzettino Ufficiale, e l'iniziativa dell'onorevole Fabrizio Comba (Fratelli d'Italia) diventerà realtà. Nel mio libro autobiografico "La vita è rotonda", ho ricordato così quel tragico giorno: l'Hiroshima del calcio.

Per tanto tempo, almeno fino ai 30 anni, riesco a conservare una purezza d’animo, che rende il lavoro leggero come una piuma, e quindi svolto senza fatica. Riesco a rigirare fra le mani il pallone, e, in generale, il mondo del calcio, come un giocattolo. Anzi: come “il Giocattolo”, con la “G” maiuscola, una affascinante e spassosa appendice dell’infanzia.

Dentro un recinto ideale, colloco figurine, prati, porte, tacchetti, stadi, spogliatoi, penne, taccuini, rotative, microfoni, telefoni e transistor. Metto insieme le campane della domenica, le code ai botteghini, le attese sulle gradinate, e i fischi di inizio contemporanei. Tutte le partite, rigorosamente, alla stessa ora del pomeriggio.

Guai a modificare l’equilibrio! Un romanzo popolare, che suggerisce il quesito: ma come saranno riusciti, nei secoli scorsi, a fare a meno del calcio? E una domanda, tuttavia, carica tanto di romanticismo, quanto di superficialità, perché più il calcio conquista le folle, e più si cala nella società, con i suoi chiaroscuri.

Il 29 maggio 1985, a Bruxelles, sono inviato della Rai per il TG1 e per la radio, in occasione della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. La mia terza finale bianconera, da giornalista, dopo l’Amburgo nel 1983, e il Porto nel 1984. Parto con il solito, squisito compagno di viaggio: Beppe Barletti, inviato da Torino per il TG2.

La Grand Place di Bruxelles si svuota nell'ora di pranzo, e propone un colpo d'occhio indimenticabile: migliaia di lattine vuote di birra hanno lastricato interamente il pavimento stradale. E' il segno mattutino lasciato, dagli hooligans: un’orda barbarica di ultras inglesi, che saccheggia i bar, nelle prove generali per lo “spettacolo” della sera.

Nel pomeriggio, quando noi giornalisti saliamo sul pullman, che ci porta al decrepito Stadio Heysel, un’altra scena spiega il loro stato di eccitazione, ubriachi e drogati. Salgono sulle collinette che circondano l'impianto, e, al nostro passaggio, abbassano i pantaloni, mostrano i genitali, e orinano disinvoltamente, con un volgare gesto di sfida.

La polizia belga continua a tenere lo stesso contegno del giorno prima: agli inglesi è concesso tutto, mentre gli italiani vengono perquisiti, minacciati e derisi. I connazionali sembrano tornati quelli “usati”, negli anni 50, nelle miniere del Belgio, cittadini del mondo di Serie C, braccia straniere da lavori forzati, fino all'olocausto di Marcinelles.

Il servizio d'ordine, vergognoso responsabile aggiunto della tragedia, ha 2 obbiettivi: proteggere i belgi, e chiudere un occhio, in caso di scontri fra inglesi e italiani. In sostanza, gli ultras si eliminino a vicenda, ed è questo equivoco, che rende colpevolmente inesistente l'intervento della polizia in curva Z, sulla sinistra della tribuna.

Sì, la curva Z: l’ultima curva, la curva della morte. Lì non ci sono ultras inglesi e ultras italiani, bensì feroci hooligans, già ben noti alle polizie di tutta Europa, al fianco di gente comune, venuta dall’Italia: padri, madri, figli, famiglie indifese, e desiderose solo di assistere a una partita di calcio. In mezzo, a dividerli, un ridicolo cordone di pochi poliziotti.

Io sono con Enrico Ameri, per raccontare, via radio, la partita. Noto che la curva finisce in un punto, in cui non è possibile, dalla nostra postazione, scorgere se esistono uscite di sicurezza. Due ore prima dell’incontro, cominciano le cariche degli inglesi contro gli italiani, che indietreggiano, terrorizzati, sparendo in una zona d’ombra.

Non lo posso ancora sapere, ma quella macabra zona d’ombra è lo spartiacque fra la vita e la morte, e anche fra il mio passato e il mio futuro, fra il calcio-fiaba e il calcio-strazio. La compressione dei tifosi verso l'esterno, con conseguente decesso di 39 persone calpestate e soffocate, determina la carneficina: è l'omicidio di massa impunito di Caino contro Abele.

I tifosi sfuggiti al massacro, infatti, si riversano sul terreno di gioco, picchiati dalla polizia belga, come invasori di campo. Chi può scavalca le barriere, per mettersi in salvo, ed entra in tribuna-stampa. Senza ancora i cellulari, e con poche cabine telefoniche a disposizione, allungo il microfono a chi vuol far sapere a casa di essere vivo.

Arrivano, presso di me, come i soldati feriti di una guerra improvvisa, inimmaginabile, bestiale. Hanno facce stravolte, braccia insanguinate, camicie strappate. Chi ha avuto la fortuna di rompere il muretto è volato di sotto, si è fratturato in più parti, ma si è salvato. Chi non ci è riuscito, è rimasto schiacciato, e non è più riuscito a respirare.

Gaetano Scirea e Phil Neal, i 2 capitani, salgono nella cabina dello speaker, per tranquillizzare i tifosi. Dicono che giocheranno lo stesso. Giocheranno per loro. Che effetto, mentre scrivo, pensare che anche Gaetano, poco più di 4 anni dopo, non ci sarà più, lasciandoci in un modo, se possibile, ancora peggiore, fra le fiamme della benzina!

Quando rievoco quella finale, penso che si doveva disputare per evitare altri scontri e altri morti, ma che non doveva assegnare nulla, con immediata restituzione del trofeo all’Uefa. E penso ad una sorta di Hiroshima del pallone: la “bomba atomica” del teppismo calcistico, che esplode, e dopo la quale, inevitabilmente, nulla sarà più come prima.

25-5-2026

Carlo Nesti: "Toro fa derby, Juve che spreca"

La mia scheda di Toro-Juve, al di sopra delle parti, in 2 paragrafi.

Cominciamo dal Toro. Ha fatto un certo effetto vedere Adams correre sotto la Curva Maratona, per festeggiare un gol come nei vecchi derby. Fino al sessantesimo, era fallito il piano tattico di D'Aversa, e cioè aspettare la Juve, e colpire di rimessa. Almeno 7 le occasioni concesse agli avversari, con una ventina di minuti di crisi di Coco, nei riguardi di Boga. Troppo fragile il centrocampo, composto da Ilkan e Gineitis, e almeno vigorosa la spinta, da parte di Pedersen e di Obrador. Poi, quando tutto sembrava perduto, il Toro si è rammentato di giocare un derby, esprimendo la massima ferocia. Determinanti le qualità, come saltatore, di Casadei, e sulle fasce di Nkunku e Njie, in grado di mettere in imbarazzo gli avversari.

Passiamo alla Juve. Serata surreale per un tifoso ferito gravemente; per la rimonta da 2-0 a 2-2 del Toro; e per la squalificazione... ho detto proprio "squalificazione" in Europa League. La constatazione più amara è stata, anche ieri sera, pensare a cosa sarebbe stato, e cosa sarebbe cambiato, con Vlahovic in campo. Vlahovic, invece, infortunato per troppo tempo, e autore, ieri sera, di una doppietta. Per un'ora, il dominio bianconero è stato netto, anche se non spettacolare. La squadra, evidentemente, si è addormentata sugli allori. I cambi di Vlahovic, di Conseicao e Thuram sono parsi, francamente, discutibili, e, nel finale, la grinta granata è stata superiore. La Juve, fino a poche settimane fa, sembrava avere spiccato il volo, ma non si può pareggiare con il Verona, e perdere contro la Fiorentina: errori imperdonabili. E adesso, senza i 60-70 milioni della Champions League, si può anche discutere Monsieur Comolli.

18-5-2026

Carlo Nesti: "Fiorentina di testa, Juve fuori di testa"

La scheda di Juve-Fiorentina, dal punto di vista bianconero, in quattro parti.

1 - Mezzogiorno di fuoco: le fiamme bruciano la qualificazione alla Champions League, e come minimo 60-70 milioni. La Fiorentina è libera di testa. La Juve è fuori di testa, schiacciata, evidentemente, sul piano psicologico, dalla posta in palio. Nel primo tempo, i viola giocano meglio. Nel secondo tempo, si gioca ad una porta sola, quella di De Gea, con 18 tiri della Juve, e 180 passaggi nella metà campo avversaria, ma non basta.

2 - La difesa. Di Gregorio, da quando sa di essere ceduto, non è più lui. Aveva già commesso degli errori, durante la stagione. Ne commette uno grave anche oggi, e cioè quel gol di Ndour sul suo palo. Cambiaso, senza i ripiegamenti di Yildiz davanti a lui, si trova 1 contro 2, perché, su quella fascia, imperversano Dodò e Parisi. Quest'ultimo è martellante, fino a quando non si infortuna.

3 - Il centrocampo. Ennesimo tentativo a vuoto di dimostrare che Koopmeiners è un mediano da Juve. Non lo è. Così, quando la squadra perde palla, e rimane solo la sentinella Locatelli, si aprono le praterie. McKennie è un giocatore che ha vissuto un periodo di grande forma. Ma non gli si può chiedere di essere sempre un fenomeno, perché, comunque, è un giocatore, che ha dei limiti.

4 - L'attacco. Conceicao migliore in campo, imprevedibile e imprendibile. Secondo me, non merita di essere sostituito al sessantanovesimo, perché ha ancora energie. Vlahovic, cancellato da Pongracic, e incapace di trovare spazi, così come conclusioni. Yildiz, da molto tempo, impiegato in condizioni precarie. Ma perché? Perché non c'è nessuno migliore di lui alle sue spalle.

10-5-2026

Carlo Nesti: "L'importanza di Vlahovic, unico uomo--gol"

La mia scheda di Lecce-Juve, dal punto di vista bianconero, in 4 parti.

1 - Dimostrare responsabilità, e reggere la pressione, erano fondamentali in una partita di questo genere. Segnare poi, oltretutto, dopo 12 secondi, ha liberato la Juve da un fardello di ansia e di tensione. Ora la Juve, e non è poco, ha 4 punti in più rispetto alla quinta.

2 - La partita ha messo a nudo un grande rimpianto. Cosa sarebbe stato il campionato bianconero con Vlahovic? É mancato, infatti, proprio quando la formazione stava cambiando pelle, diventando più offensiva. E quindi annullava il difetto, direi storico, perché riguarda sia quest'anno che l'anno scorso, di non servire adeguatamente il centravanti. Qui non parliamo, per decoro, di David e di Openda.

3 - Spalletti, negli spogliatoi, ha confermato la sua obiettività, e anche la sua severità di giudizio. Ha detto che la Juve è stata prima dominante, e poi superficiale. Ha aggiunto che mancano fasce cattive, come quella di Vlahovic, e non è la prima volta che l'allenatore parla di infantilismo della squadra.

4 - É la quarta volta, in cui la porta della squadra rimane inviolata in trasferta. A Spalletti piace, essere definito non giochista, ma equilibrista, e in effetti ieri la Juve è stata un po' più coperta, con Locatelli interditore, con Koopmaners finalmente convincente, e con McKenny pronto ad arretrare dalla posizione di trequartista centrale a quella di centrocampista aggiunto.

In conclusione, l'equilibrio è la chiave di qualsiasi squadra, e purtroppo è stata sicuramente una carenza della rosa della Juve, in questa stagione, perché oltre a Locatelli e Thuram, per molto tempo, non si è vista un'alternativa. Adesso la carte in più può essere, seppur a fine stagione, Koopemainers, "miracolato".

4-5-2026

Carlo Nesti: "La solita Juve generosa ma sprecona"

La mia scheda di Juve-Verona, dal punto di vista bianconero, in quattro parti.

1 - Giusto recriminare sulla grande occasione persa. Ma quante volte abbiamo visto questa stessa Juve di Spalletti? Intendo dire una squadra offensiva, spettacolare, ma in grado di raccogliere l'1% di ciò che ha seminato. 76% di possesso palla, 29 tiri, 7 nello specchio della porta, e 2 pali. Il malocchio.

2 - Inevitabile che il gol, non alla portata di David, sia arrivato da parte dell'unico numero nove, ho detto nove, non nueve, della rosa, e cioè il rientrante Vlahović, dopo 180 giorni. Io, però, avrei visto bene, all'inizio del secondo tempo, a destra Conceicao, al centro Yildiz al dietro a Vlahović, e a sinistra Boga. Poi, durante il secondo tempo, lo sfortunato Zhegrova.

3 - L'Oscar della fantasia delle ultime settimane spetta a Conceicao, che si è acceso proprio quando necessitava, e cioè nel momento in cui doveva rifiatare Yildiz. Incontenibile anche questa volta per gli avversari, grazie a tutto il repertorio che ha saputo sfoggiare: dribbling, cross e tiro. Gli manca soltanto il gol.

4 - La rete del tenacissimo e generosissimo Verona è arrivata in circostanze rocambolesche. Locatelli cade in area, ed è, di per sé, un episodio dubbio, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Capovolgimento di fronte, e maledetta costruzione bassa. Passaggio sbagliato di Bremer (Spalletti: "Bremer e Kelly concedono qualcosa"), e palla prendibile, onestamente, per Di Gregorio.

Per quello che ho visto, nonostante le tante occasioni mancate, a me pare una Juve in condizioni fisiche buone, in rapporto al finale di campionato. Anche se è chiaro, che una vittoria avrebbe cambiato di parecchio la situazione. Quindi, con un Vlahović in più (fondamentale il suo rientro), resto, in ogni caso,