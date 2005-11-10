Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hansi Muller ha parlato in qualità di doppio ex di Inter e Stoccarda. L'ex trequartista ha giocato con i nerazzurri dal 1982 al 1984, raccogliendo 68 presenze e segnando 13 reti. Attualmente ambasciatore degli svevi. E in vista della sfida in programma mercoledì 25 alle ore 21, dice la sua:

"Sebastian Hoeness è un bravo allenatore e ha il vantaggio di confrontarsi quasi tutti i giorni con il patre Dieter, ex grande centravanti e manager. Se tu hai come consigliere una leggenda che è anche tuo padre, lui vuole il meglio per te, ti dice le cose come stanno. Tutto lo staff è giovane, quindi più vicino all'età dalla rosa. Sanno come funzionano alcuni meccanismi mentali dei giocatori. Loro fanno dei capolavori. C'è molto affiatamento e poi c'è un altro aspetto".

Quale?

"È una squadra con molti mancini. Anche quattro o cinque possono essere titolari. E parlo da mancino, noi siamo meno prevedibili, un po' come nel tennis. Se ce ne sono tantiu, possono causare difficoltà agli avversari. Sto parlando di Chabot, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Spalt. Con loro è un altro gioco".