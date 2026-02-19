Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri 26^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 26^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:28Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026.

Sassuolo-Verona, Marinelli Livio
Cagliari-Lazio, Rapuano Antonio
Juventus-Como, Doveri Daniele
Lecce-Inter, Manganiello Gianluca
Atalanta-Napoli, Chiffi Daniele
Genoa-Torino, Guida Marco
Milan-Parma, Piccinini Marco
Roma-Cremonese, Di Bello Marco
Bologna-Udinese, Marcenaro Matteo
Fiorentina-Pisa, Mariani Maurizio

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (120 – 12; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (10 – 2; 2 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (58 – 7; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (125 – 14; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (20 – 3; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (57 – 5; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (186 – 15; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (257 – 17; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 7 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (161 – 14; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (38 – 4; 6 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (14 – 4; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Fourneau Francesco (60 – 9; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (222 – 17; 4 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (96 – 12; 7 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (117 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (44 – 5; 9 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (53 – 6; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (143 – 13; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (179 – 14; 5 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (68 – 9; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (234 – 16; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 7 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (142 – 13; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (84 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (61 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (75 – 10; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (72 – 7; 4 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (35 – 4; 4 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Juventus, allarme rientrato per Bremer: Spalletti con gli uomini contati Juventus, allarme rientrato per Bremer: Spalletti con gli uomini contati
Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni: diverse novità nell'undici di Vanoli... Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni: diverse novità nell'undici di Vanoli
Milan, Bartesaghi: "7 punti dall'Inter? Sicuramente ci si crede, pensiamo positivo"... Milan, Bartesaghi: "7 punti dall'Inter? Sicuramente ci si crede, pensiamo positivo"
Altre notizie Le Statistiche
Arbitri 26^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 26^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
A Fabregas non piacciono le milanesi. Per Allegri doppio 3-1 A Fabregas non piacciono le milanesi. Per Allegri doppio 3-1
Una non sa più fare X, l’altra vincere. Soprattutto mai hanno fatto 0-0 Una non sa più fare X, l’altra vincere. Soprattutto mai hanno fatto 0-0
Spezia e quei 275 minuti senza gol. Solo in 3 fanno meglio del Cesena Spezia e quei 275 minuti senza gol. Solo in 3 fanno meglio del Cesena
Panchine biancorosse al top per gol, peccato che Padova e Bari… Panchine biancorosse al top per gol, peccato che Padova e Bari…
Il grande assente in Milan-Como… L’unica vittoria dei lariani ha fatto 41! Il grande assente in Milan-Como… L’unica vittoria dei lariani ha fatto 41!
Di Francesco e l'incubo dell'ottobre 2023. La sua disgraziata stagione sarda Di Francesco e l'incubo dell'ottobre 2023. La sua disgraziata stagione sarda
Tenere il passo di Inter e Juventus? Il Cagliari riesce a farlo in due classifiche...... Tenere il passo di Inter e Juventus? Il Cagliari riesce a farlo in due classifiche...
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
4 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
5 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.1 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.2 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.3 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.4 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.5 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.6 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.7 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Infantino verso il Mondiale 2026: "Incredibile. Richieste per 500 milioni di biglietti in 4 settimane"
Immagine news Serie A n.2 Il Tar blocca tre club. Aggiornamenti su McTominay, Dybala e Pavlovic: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "Nel secondo tempo di Udine abbiamo dovuto sciogliere i cavalli"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Col Verona occasione per proseguire il nostro momento bello"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, il talento Trepy ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.6 Milan, l'esito degli esami di Pavlovic: vasto ematoma all'osso peroneale ma nessuna frattura
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Immagine news Serie B n.2 "Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di Ballardini
Immagine news Serie B n.3 Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del Modena
Immagine news Serie B n.4 Modena, Dellavalle: "Con la Juve Stabia scontro diretto. Il sintetico non deve essere un alibi"
Immagine news Serie B n.5 Un altro rinnovo per il Monza dopo Ciurria: Leonardo Colombo ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedono
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV