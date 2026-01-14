Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arbitri recuperi 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri recuperi 16^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:52Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per il recupero della 16esima giornata della Serie A 2025-2026.

Inter-Lecce, Maresca Fabio
Napoli-Parma, Fabbri Michael
Como-Milan, Guida Marco
Verona-Bologna, Mariani Maurizio

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (120 – 12; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (8 – 2; 2 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (58 – 7; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (10 – 2; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (122 – 14; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (18 – 3; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (54 – 5; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (185 – 15; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (255 – 17; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 6 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (158 – 14; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (36 – 4; 5 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (57 – 9; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (219 – 17; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (94 – 12; 5 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (42 – 5; 7 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (51 – 6; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (141 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (176 – 14; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Marinelli Livio (68 – 9; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (231 – 16; 0 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (1 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Pairetto Luca (140 – 13; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (83 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (60 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (72 – 10; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (70 – 7; 3 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (33 – 4; 2 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
