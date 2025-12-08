La regina dei pareggi e dei rigori. Un match con poche reti? Probabile perché...

Non è una finale sicuramente, perché la stagione è ancora lunga, ma Pisa-Parma è sicuramente uno scontro diretto in chiave salvezza, che può valere molto in questo senso. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta in campionato all’ultima giornata, entrambe le squadre hanno vinto poco fin qui (una volta la squadra nerazzurra e due volte il Parma).

In compenso il Pisa fino a questo momento è la squadra regina nei pareggi, assieme all’Atalanta, perché ha diviso la posta per ben sette volte in queste prime 13 partite giocate (praticamente una volta ogni due match).

Poche reti in questa partita? Probabile. Questo perché il Pisa ha segnato 10 gol finora (penultimo attacco in Serie A). Il Parma è riuscito a fare perfino peggio con 9 reti all’attivo e l’ultimo reparto offensivo del torneo. Questo senza contare la tensione per l’alta posta in palio. E il Parma è anche la compagine che ha mandato a segno il minor numero di giocatori diversi con 5.

Oltre ad essere la regina dei pareggi, la compagine allenata da Gilardino è anche quella dei rigori. Ne ha calciati più di tutti, ovvero quattro (al pari di Bologna e Fiorentina), e non ne ha avuti contro nemmeno uno, per un +4 in questa bilancia dei penalty che è da primato.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

17 incontri disputati

5 vittorie Pisa

10 pareggi

2 vittorie Parma

19 gol fatti Pisa

13 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A PISA

1946/1947 Serie B Pisa vs Parma 0-0, 12° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

2023/2024 Serie B Pisa vs Parma 1-2, 3° giornata