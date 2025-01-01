Lecce-Pisa è partita da grandi numeri! Ma non ditelo agli attacchi…

Per due volte su tre quando Lecce-Pisa è stata giocata in Serie A c’è scappato l’1-1. Score, quest’ultimo, che i giallorossi in questo torneo non hanno mai totalizzato, mentre i nerazzurri l’hanno visto soltanto nel primo turno a Bergamo.

Quello di venerdì sarà il quarto Lecce-Pisa di A.

Però di sfide ne rintracciamo altre 16 fra cadetteria e Serie C.

Il bilancio complessivo racconta di 12 successi pugliesi, 6 segni X, 1 vittoria toscana, 33 gol fatti dai padroni di casa contro le 13 reti messe a segno dagli ospiti.

In Serie B rintracciamo l’unico segno 2 in schedina: 0-3 nel 2020-2021 (Soddimo-Gucher-Sibilli).

L’ultimo faccia a faccia in un campionato risale al 2021-2022, 2-0 (Lucioni e Faragò).

Restando nei precedenti…troviamo anche un Lecce-Pisa alla 15esima giornata. Allora, 1992-1993, era però Serie B: 2-1 con Scarafoni su rigore al 48’, Baldieri al 57’, autorete di Bosco all’86’.

Situazione in classifica.

Lecce con 13 punti (3V – 4X – 7P con 10GF e 19GS), 6 dei quali al Giardiniero – Via del Mare (1V – 3X – 3P con 5GF e 8GS). Pisa che rincorre a 10 (1V – 7X – 6P con 10GF e 19GS), soltanto 4 lontano dall’Anconetani – Arena Garibaldi (0V – 4X – 2P con 9GF e 14GS).

Giallorossi e nerazzurri, assieme al Parma, mettono in mostra gli attacchi meno prolifici di questo torneo. Entrambe i club sono reduci da dei KO.

Infine, chiudiamo con una sezione grandi numeri:

- 12.731 giorni trascorsi dall’ultimo Lecce-Pisa di Serie A (3 febbraio 1991);

- 1.327 giorni trascorsi dall’ultimo Lecce-Pisa in un campionato (25 aprile 2022);

- 12.682 giorni trascorsi dall’ultima vittoria esterna del Pisa in Serie A (24 marzo 1991).

Ovviamente per quest’ultimi conteggi abbiamo preso come riferimento il 12 dicembre 2025, vale a dire la data del prossimo incrocio fra pugliesi e toscani.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

19 incontri disputati

12 vittorie Lecce

6 pareggi

1 vittoria Pisa

33 gol fatti Lecce

13 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO

Lecce-Pisa 3-1, 7° giornata 1947/1948

L’ULTIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO

Lecce-Pisa 2-0, 36° giornata 2021/2022

* Compreso il play-off al termine della stagione 2007/2008.