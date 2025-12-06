Entella-Spezia fa 90! Diavoli OK in casa dal settembre 2024

Derby ligure Entella-Spezia che compie 90 anni fra i professionisti!

Perché la prima volta andò in scena l’8 dicembre 1935. Allora le due compagini si ritrovavano avversarie in Serie C girone C e al triplice fischio conclusivo sul taccuino dell’arbitro non c’era segnato alcun nome come marcatore, 0-0. E proprio il pareggio ad occhiali è il punteggio che ha fatto più volte capolino, ben 4 su un totale di 12 sfide. In pratica 1 ogni 3.

Per tutto il Novecento Entella-Spezia è stato incrocio che, al massimo, aveva raggiunto il terzo livello del calcio italiano. Dal 2014-2015 in poi, invece, s’è visto soltanto in cadetteria.

Bianconeri OK nelle ultime 4 trasferte a Chiavari (1V – 3X). La vittoria è del 2017-2018, 0-1 con Maggiore man of the match al 56’. Il più recente segno 1 in schedina è del 2014-2015, 2-0 grazie a una doppietta fra i minuti 76-86 di Sforzini.

Curiosità che si ricollega al chiacchierato pareggio ad occhiali: gli ultimi due derby, fra Chiavari e La Spezia, sono terminati con degli 0-0.

Terminiamo questa carrellata sul passato mettendo in evidenza che, fra casa e fuori, lo Spezia è in serie OK da 8 sfide (3V – 5X con 8GF e 4GS). In pratica vince o pareggia del 2015-2016.

Situazione in classifica.

Virtus Entella a 15 punti (3V – 6X – 5P con 14GF e 20GS), di cui 13 sul proprio campo (3V – 4X – 0P con 10GF e 6GS). Spezia che si trova a 11 (2V – 5X – 7P con 13GF e 20GS), 5 dei quali in trasferta (1V – 2X – 3P con 7GF e 9GS).

Attenzione: Virtus Entella imbattuta fra le mura amiche dal 26 settembre 2024, poi ecco una striscia di 22 risultati utili (14V – 8X). A mettere KO i Diavoli fu il Pescara di Silvio Baldini.

CONFRONTI DIRETTI A CHIAVARI (SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

7 vittorie Virtus Entella

4 pareggi

1 vittoria Spezia

10 gol fatti Virtus Entella

5 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A CHIAVARI IN CAMPIONATO

Virtus Entella-Spezia 0-0, 10° giornata 1935/1936

ULTIMA SFIDA A CHIAVARI IN CAMPIONATO

Virtus Entella-Spezia 0-0, 18° giornata 2019/2020