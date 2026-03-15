Il due su tre di Gasp contro Cesc. La vittoria fondamentale del catalano in riva al lago
Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, atto quarto. Nelle precedenti tre sfide tra i due, mai è uscito il pareggio e in vantaggio c’è il Gasp per 2-1. Nella gara d’andata di questa stagione, la Roma di quest’ultimo ha vinto 1-0 in casa contro il Como guidato dal catalano, con gol decisivo di Wesley.
Contro la Roma, Fabregas è sempre uscito battuto, ma dall’Olimpico. In casa, in riva al lago, ha invece fatto centro nell’unico precedente interno. Un 2-0 importante quello perché diede l’abbrivio per un grande recupero in classifica con due reti segnate in pieno recupero: Gabrielloni al 93’ e Paz al 97’.
I precedenti che Gasperini ha contro Fabregas sono gli stessi che troviamo anche contro il Como, che solo recentemente si è affacciato alla Serie A, laddove Gasp sta dando spettacolo con le sue squadre (Inter esclusa) da diversi anni ormai.
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS GASPERINI
1 vittoria Fabregas
0 pareggi
2 vittorie Gasperini
4 gol fatti squadre Fabregas
5 gol fatti squadre Gasperini
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS ROMA
1 vittoria Fabregas
0 pareggi
2 vittorie Roma
3 gol fatti squadre Fabregas
3 gol fatti Roma
TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS COMO
2 vittorie Gasperini
0 pareggi
1 vittoria Como
5 gol fatti squadre Gasperini
4 gol fatti Como