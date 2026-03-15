Il due su tre di Gasp contro Cesc. La vittoria fondamentale del catalano in riva al lago

Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, atto quarto. Nelle precedenti tre sfide tra i due, mai è uscito il pareggio e in vantaggio c’è il Gasp per 2-1. Nella gara d’andata di questa stagione, la Roma di quest’ultimo ha vinto 1-0 in casa contro il Como guidato dal catalano, con gol decisivo di Wesley.

Contro la Roma, Fabregas è sempre uscito battuto, ma dall’Olimpico. In casa, in riva al lago, ha invece fatto centro nell’unico precedente interno. Un 2-0 importante quello perché diede l’abbrivio per un grande recupero in classifica con due reti segnate in pieno recupero: Gabrielloni al 93’ e Paz al 97’.

I precedenti che Gasperini ha contro Fabregas sono gli stessi che troviamo anche contro il Como, che solo recentemente si è affacciato alla Serie A, laddove Gasp sta dando spettacolo con le sue squadre (Inter esclusa) da diversi anni ormai.

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS GASPERINI

1 vittoria Fabregas

0 pareggi

2 vittorie Gasperini

4 gol fatti squadre Fabregas

5 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS ROMA

1 vittoria Fabregas

0 pareggi

2 vittorie Roma

3 gol fatti squadre Fabregas

3 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS COMO

2 vittorie Gasperini

0 pareggi

1 vittoria Como

5 gol fatti squadre Gasperini

4 gol fatti Como