Oltre 14.000 giorni di digiuno per il Pisa contro il Milan

Gettando uno sguardo sulla classifica all time di Serie A col girone unico ci accorgiamo che al Pisa mancano soltanto 3 marcature per raggiungere le 100 fra le mura di casa. Traguardo all’apparenza semplice, ma... Perché i nerazzurri in questo torneo hanno trovato la pochezza di 3 centri all’ombra della torre pendente in 12 partite. Non solo. Osservando tutti i tabellini degli incroci in campionato col Milan, A e B, tre gol nerazzurri non li troviamo mai.

Anzi!

Nel corso dei 7 precedenti Pisa-Milan i toscani vantano 1 sola rete. Era il 13 settembre 1987 e Luca Cecconi al minuto 53 pareggiò il vantaggio rossonero firmato da Donadoni (poi gli olandesi Gullit e, su rigore, Van Basten) avrebbero dato il 3-1 al Diavolo.

Venerdì dal centro di Cecconi saranno trascorsi esattamente 14.033 giorni.

Con queste premesse risulta lapalissiano che le statistiche di Pisa-Milan sorridano ai meneghini: 6-0 in fatto di vittorie, cui dobbiamo aggiungere 1 segno X, 9-1 sul fronte delle marcature.

All’andata fu 2-2: Rafa Leao al 7’, Cuadrado al 60’ su rigore, Nzola all’86’, Athekame al 93’.

Situazione in classifica.

Pisa con 15 punti (1V – 12X – 11P con 19GF e 40GS), di cui 7 fatti all’Arena Garibaldi – Anconetani (1V – 4X – 7P con 3GF e 14GS). Milan, con un match da recuperare, a 50 (14V – 8X – 1P con 38GF e 17GS), 26 dei quali colti lontano dal Meazza (7V – 5X – 0P con 21GF e 8GS).

PS: Milan OK da 22 turni, Pisa senza vittorie da 13.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

0 vittorie Pisa

1 pareggio

6 vittorie Milan

1 gol fatto Pisa

9 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Milan 0-1, 18° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Milan 0-1, 29° giornata 1990/1991