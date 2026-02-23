Essere rossoblu porta a non segnare nei primi 15 minuti. Una striscia di pareggi
Vittoria nell’ultimo turno di campionato per il Bologna a mettere fine ad una serie di sconfitte consecutive che erano ormai quattro. Due ko di fila per l’Udinese che ha anche perso tre delle ultime cinque partite giocate.
Una bella striscia di pareggi in Bologna-Udinese. Cinque delle ultime sei partite di campionato giocate nel capoluogo emiliano sono finite con la divisione della posta. Il decimo e ultimo successo dei friulani è datato 30 dicembre 2017 (1-2).
La formazione bianconera è ultima assoluta in fatto di gol realizzati da giocatori entrati a partita in corso. Solo un gol per Runjaic e i suoi: apporto dalla panchina fin qui veramente limitato.
La compagine allenata da Italiano è ancora alla ricerca di un gol nel primo quarto d’ora di gioco. Per il momento i rossoblu restano al palo, al pari di un’altra squadra con gli stessi colori sociali: il Cagliari.
TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)
41 incontri disputati
21 vittorie Bologna
11 pareggi
10 vittorie Udinese
70 gol fatti Bologna
51 gol fatti Udinese
LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA
1950/1951 Serie A Bologna vs Udinese 5-2, 29° giornata
L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA
2024/2025 Serie A Bologna vs Udinese 1-1, 1° giornata
