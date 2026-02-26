L’infruttuoso gol dopo appena 9 secondi dal fischio d’inizio!

Nella passata stagione, quella conclusa con il quarto titolo tricolore sul petto, il Napoli di mister Conte esordì in Serie A rimediando uno 0-3 sul campo del Verona. Accadde tutto nel corso della ripresa quando Livramento al 50’ e una doppietta di Mosquera fra il 75’ e il 94’ misero a segno il clamoroso di giornata.

Tuttavia, dalla stagione 2006-2007 al Bentegodi va di moda il vinco io-vinci tu! Perché in 3 occasioni hanno avuto la meglio i gialloblù. Per 8 i giocatori in azzurro (la più recente nel 2023-2024, 1-3 firmato Politano al 27’, Kvaratskhelia al 43’ e al 55’, Lazovic al 60’).

Per rintracciare un segno X dobbiamo così scartabellare gli almanacchi fino all’1-1 del 2003-2004 in cadetteria: Myrtaj al 65’ su rigore, Tosto un minuto prima del 90’. Il calendario segnava la data del 23 settembre 2003, domani saranno trascorsi esattamente 8.194 giorni.

Volendo poi rintracciare un pareggio ad occhiali, vale a scriver per 0-0, è d’obbligo prendere la macchina del tempo e andare all’annata sportiva 1982-1983. Successivamente ecco 25 Verona-Napoli con almeno uno dei due club a segno.

Situazione in classifica.

Verona a 15 punti (2V – 9X – 15P con 19GF e 46GS), 7 dei quali fatti in casa (1V – 4X – 7P con 11GF e 19GS). Non vince dal 15esimo turno, poi 3 pari e 8 sconfitte. Napoli che si trova a quota 50 (15V – 5X – 6P con 39GF e 27GS), di cui 22 colti in trasferta (7V – 1X – 6P con 18GF e 16GS). Nelle ultime 2 giornate ha fatto 1 segno X e rimediato 1 KO.

Attenzione: nel 2020-2021 terminò 3-1 per i veneti, ma dopo appena 9 secondi e 28 centesimi il messicano Hirving Lozano aveva portato in vantaggio gli ospiti con uno dei gol più veloci nella storia della Serie A.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

41 incontri disputati

14 vittorie Hellas Verona

11 pareggi

16 vittorie Napoli

47 gol fatti Hellas Verona

51 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Napoli 3-1, 38° giornata 1948/1949

L’ULTIMA SFIDA A VERONA IN CAMPIONATO

Hellas Verona-Napoli 3-0, 1° giornata 2024/2025