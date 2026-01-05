Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Se la Roma andrà KO a Lecce saranno 4 le sconfitte, come nel…

Se la Roma andrà KO a Lecce saranno 4 le sconfitte, come nel…
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:11Le Statistiche
Redazione Footstats

Ventesimo Lecce-Roma di campionato. Tutti giocati in Serie A. Dalla metà degli anni Ottanta del Novecento.
La bilancia di precedenti racconta di 1 vittoria dei giallorossi di casa, 8 segni X, 10 successi dei giallorossi ospiti, 12 gol marcati dai pugliesi, 32 reti fatte dai capitolini.
Roma che ha aperta una miniserie positiva al Giardiniero – Via del Mare: 4 scontri diretti OK, 2 affermazioni (entrambe per 1-0, nel 2019-2020 con Dzeko al 56’ e nel 2024-2025 con Dovbyk all’80’) e 2 segni X (col punteggio di 1-1 nel 2022-2023 per via dell’autorete di Ibanez al 7’ e il centro di Dybala al 17’ su rigore, e col risultato ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 2023-2024).
A quando risale l’unica affermazione del Lecce?
Oltre un decennio fa. Stagione 2011-2012, 4-2.
Situazione in classifica.
Lecce con 17 punti, ma una gara da recuperare, (4V – 5X – 8P con 12GF e 23GS), di cui 9 sul proprio campo da gioco (2V – 3X – 4P con 6GF e 11GS). È reduce dall’impresa dello Juventus Stadium, da dove è uscito con un 1-1 (e un super Falcone capace di parare anche un rigore a David). Roma che si trova a quota 33 (11V – 0X – 7P con 20GF e 12GS), ben 15 lontano dalle mura di casa (5V – 0X – 4P con 9GF e 7GS). Ha aperto il 2026 rimediando un KO a Bergamo contro l’Atalanta.

PS: spia accesa per i capitolini in trasferta. Perché sono reduci da 3 KO senza soluzione di continuità: 0-1 incassati da Cagliari e Dea, 1-2 subito dalla Juventus. L’ultima volta che aveva rimediato 4 sconfitte in fila nelle trasferte di A fu fra il 27 ottobre e il 15 dicembre 2024: 5-1 per la Fiorentina, 3-2 per il Verona, 1-0 per il Napoli, 2-0 per il Como. Nelle prime due sfide sulla panchina sedeva Juric, nelle ultime due Ranieri.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A)
19 incontri disputati
1 vittoria Lecce
8 pareggi
10 vittorie Roma
12 gol fatti Lecce
32 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO
Lecce-Roma 0-3, 14° giornata 1985/1986

L’ULTIMA SFIDA A LECCE IN CAMPIONATO
Lecce-Roma 0-1, 30° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
