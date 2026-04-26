Torino, Inter e il pareggio dei record. Un primato che fa contento Sommer

Il Torino di D’Aversa si presenta all’appuntamento con l’Inter con due vittorie e un pareggio conseguiti nelle ultime tre partite. L’Inter che è ad un passo dalla conquista dello scudetto, invece viene da cinque risultati utili di fila (tre vittorie e due pari).

I nerazzurri si sono imposti nelle ultime tre partite di campionato giocate in casa del Torino, e tra l’altro senza subire gol. Ma i risultati utili consecutivi, in casa dei granata, sono addirittura sei per l’Inter (cinque vittorie e un pari).

Dieci reti in una sola partita tre Torino e Inter? Eh sì, abbiamo visto anche questo anche se stiamo parlando di una gara andata in scena la bellezza di 85 anni fa. Quello che fa più specie è che quelle dieci reti se le sono equamente suddivise le due squadre, perché il 12 gennaio 1941 quella partita finì 5-5 un pareggio da record.

16 sono i clean sheet dell’Inter in questa stagione. Un primato condiviso almeno momentaneamente, con il Como uscito senza reti subite dalla trasferta di Genova che fa sicuramente contento il portiere Sommer. Ma i nerazzurri non hanno la miglior difesa del campionato, bensì il miglior attacco con 78 reti in 33 partite, ovvero 2,36 di media a gara.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)

81 incontri disputati

25 vittorie Torino

24 pareggi

32 vittorie Inter

102 gol fatti Torino

107 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Inter 4-1, 31° giornata

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Inter 0-2, 36° giornata