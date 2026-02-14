La sestina dell'Udinese, ma il Sassuolo riesce spesso a fare due gol

Stesso rendimento in casa e fuori in termini di punti per l’Udinese (16 ottenuti alla Bluenergy Arena e altrettanti in trasferta). Sassuolo senza pareggi nelle ultime sei giornate (due vittorie e quattro sconfitte).

Da tre partite di campionato a questa parte, giocate in Friuli, il Sassuolo realizza due gol. Un fatto questo avvenuto cinque volte in totale su 11 precedenti.

L’Udinese è in serie positiva interna contro i neroverdi da sei partite (tre vittorie e tre pari). L’ultimo successo degli emiliani ad Udine è quello del 17 marzo 2018 (1-2

L’Udinese non riesce ad avere un contributo realizzativo dai giocatori che entrano a partita in corso. Un solo gol segnato dai ‘panchinari’ bianconeri, così come il Napoli e ultimo posto in questa particolare classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A)

11 incontri disputati

4 vittorie Udinese

4 pareggi

3 vittorie Sassuolo

16 gol fatti Udinese

12 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A UDINE

2013/2014 Serie A Udinese vs Sassuolo 1-0, 29° giornata

L’’ULTIMA SFIDA A UDINE

2023/2024 Serie A Udinese vs Sassuolo 2-2, 16° giornata