Ufficiale Borussia Dortmund, ora è ufficiale: Chukwuemeka lascia il Chelsea e firma fino al 2030

Il Borussia Dortmund si rifà il look in attacco. Il club giallonero, dopo un'estate estenuante di trattative con il Chelsea, è riuscito ad ufficializzare l'arrivo di Carney Chukwuemeka per circa 24 milioni di sterline (27-28 milioni di euro). Il 21enne ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito al club della Bundesliga, dove ha collezionato 17 presenze. Chukwuemeka ha giocato 32 partite e segnato due gol con il Chelsea dopo essere arrivato dall'Aston Villa nel 2022 per una cifra intorno ai 20 milioni di sterline.

Comunicato ufficiale

"Il Borussia Dortmund ha ingaggiato Carney Chukwuemeka dal FC Chelsea. Il 21enne, che nella scorsa seconda metà di stagione e durante il Mondiale per club FIFA era già stato attivo come giocatore in prestito per il BVB, ora si lega stabilmente fino al 30 giugno 2030 all’otto volte campione di Germania.

Chukwuemeka ha già disputato 17 partite ufficiali per il Borussia Dortmund nella scorsa stagione (1 gol) e manterrà il suo numero di maglia, il 17".

"Per noi era importante aumentare ancora una volta la qualità e la creatività nel centrocampo offensivo. Siamo felici di aver potuto legare a lungo termine un talento così grande come Carney e di poter ora lavorare insieme al suo sviluppo", commenta Lars Ricken, amministratore delegato del Borussia Dortmund.

"Carney possiede un enorme potenziale, che ha già dimostrato con noi nella seconda metà della stagione. Può fare la differenza trovando sempre soluzioni negli spazi stretti e ci dà in mezzo al campo un elemento calcistico aggiuntivo di cui abbiamo molto bisogno", afferma il direttore sportivo del BVB, Sebastian Kehl.