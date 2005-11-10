Nevio Scala è stato un grande calciatore. Ma, di più, un grande allenatore. Sette anni di Parma, succedendo a Vitali negli anni post Arrigo Sacchi, che vincerà tutto con il Milan e quasi con la Nazionale. Una Supercoppa Europea, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Forse gli è mancato lo Scudetto, ultimo guizzo per una carriera straordinaria in Italia, malinconica nella sua chiusura con la retrocessione a Perugia.

Poi l'estero

"Ho vinto in Germania, la coppa Intercontinentale col Borussia Dortmund. La coppa Ataturk in Turchia col Besiktas, un campionato e una coppa d’Ucraina con lo Shakhtar Donetsk e un campionato russo con lo Spartak Mosca. Ricordi bellissimi, con un rimpianto: a parte il tedesco che conoscevo un po’ non riuscivo a comunicare con i giocatori se non attraverso gli interpreti e qualcosa si perdeva. Non sono mai stato un patito degli schemi, per me funzionava il gruppo, la coesione, l’empatia. Per creare questo clima è fondamentale farsi capire direttamente. Ma furono esperienze meravigliose".

"I luoghi, la gente. Le chiese di Mosca, la natura selvaggia dell’Ucraina. Un giorno passeggiando in un bosco del Donbass un vecchio mi riconobbe e mi invitò nella sua casa, poco più di una capanna in una selva fittissima. Parlammo a gesti, mi regalò il suo miele e le sue verdure. Mi commossi. Sapere che da più di tre anni quelle terre sono devastate da una guerra mi dà un dolore fisico. Uno strazio infinito che mi immalinconisce". Oggi Nevio Scala compie 79 anni.