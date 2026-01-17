Thomas Kristensen, seguito da tutte le top italiane. Ma lui preferirebbe la Premier

“La Premier League è il campionato più bello del mondo e sarebbe un sogno per me giocare in Inghilterra. Detto questo, sono felice all’Udinese e ora sono concentrato qui”. Thomas Kristensen, centrale dell'Udinese, negli scorsi mesi aveva fatto le carte per un suo possibile futuro. Scegliendo appunto l'Inghilterra, seppur in Italia ci siano molti club che sono pronti a fare offerte importanti - a fine stagione - per accaparrarselo. "Per me è stato un vero shock culturale arrivare qui. Sono davvero felice di aver accettato l’offerta dell’Udinese, ma finché non arrivi in una nuova squadra non sai mai davvero cosa ti aspetta. Sono partito a 21 anni per un paese dove non si parla molto inglese e ho dovuto imparare l’italiano molto rapidamente.

Lo ha fatto e bene, tanto che è uno dei pilastri della squadra. Dieci presenze quest'anno, anche a causa di un problema alla coscia a inizio ottobre che lo ha tolto di mezzo per qualche partita. Nell'ultima gara, contro il Pisa, è rimasto in panchina a guardare perché non al meglio della condizione. Da capire se sarà così anche contro l'Inter, uno dei club che erano interessati a lui, oltre a Milan e Juventus.

Inler nelle scorse settimane lo ha considerato un perno della formazione di Runjaic. Oggi Thomas Kristensen compie 24 anni.