Dusan Vlahovic, quattro anni fa firmava per la Juventus. E fra sei mesi sarà svincolato

"20 gol in 24 presenze, tra Serie A e Coppa Italia, nella prima parte del 2021/2022. E diventano 41, in 64 apparizioni, se andiamo a sommarli a quelli della stagione 2020/2021. Questi sono soltanto alcuni numeri, che possono essere racchiusi in due parole: attaccante totale. O, se preferite, Dušan Vlahovic, che da oggi è ufficialmente bianconero. E quale momento migliore per diventarlo se non nel giorno del suo ventiduesimo compleanno?". Succedeva esattamente quattro anni fa, il 28 gennaio del 2022: Vlahovic firmava per la Juventus e questo era il modo di salutarlo del sito ufficiale.

Venivano anche ufficializzati i termini dell'accordo. "€ 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

Quello che non si sapeva era l'ingaggio, da 8 milioni netti per quattro anni e mezzo. Più un premio alla firma da 8 milioni netti spalmati negli ultimi due anni di contratto, facendo salire il costo dello stipendio a 23 milioni. Insomma, Vlahovic è stato pagato complessivamente circa 180 milioni. Sicuramente non un buon investimento, considerando che sarà svincolato fra sei mesi. Oggi Dusan Vlahovic compie 26 anni.