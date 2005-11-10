Como, Da Cunha non fa drammi: "Perso ma non è niente di grave. Andiamo avanti"

Il centrocampista del Como Lucas Da Cunha ha commentato ai microfoni di SportMediaset la sconfitta in casa dell'Inter: "Abbiamo iniziato male la partita. Abbiamo perso troppi palloni che in altre gare non perdiamo. Abbiamo perso un po' di fiducia ed è stato difficile perché abbiamo trovato di fronte una bella squadra. Bravi a loro e noi non abbiamo fatto la nostra partita".

C'è una difficoltà nel mantenere lo stesso livello in due competizioni importanti?

"Non è facile ma ogni partita è diversa. Quella di Lens era molto diversa con molti più spazi mentre a San Siro non avevamo spazi per giocare. Loro hanno messo pressione e noi abbiamo perso molti palloni. Abbiamo perso così stasera".

Il vostro target rimane alto in Serie A.

"Noi vorremmo sempre fare bene. Anche se stasera abbiamo perso non è niente di grave. Noi andiamo avanti per fare punti".