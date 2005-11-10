Zazzaroni: "Giropalla Napoli come il traffico in città. 2-0 Inter? Sorpresi solo gli incompetenti"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato l'avvio del campionato di Serie A dopo queste prime undici giornate. Di seguito un estratto del suo editoriale per l'edizione odierna del quotidiano.

L'analisi di Zazzaroni

"Seguendo Napoli-Lazio e Inter-Como, ad esem­pio, ho segna­lato l’imba­raz­zante diva­rio tec­nico, sul piano della pre­ci­sione dei pas­saggi, tra i gio­ca­tori di Alle­gri e quelli delle tre avver­sa­rie: e poi dicono che 'le squa­dre di Max non fanno due pas­saggi di fila'. La cir­co­la­zione della palla, nel Napoli, quando non inte­ressa De Bruyne, McT o Lobo­tka, assente, è simile a quella del traf­fico cit­ta­dino", ha esordito Zazzaroni.

Il direttore del quotidiano ha poi proseguito così: "La vit­to­ria, netta, dell’Inter sul Como sor­prende gli improv­vi­sati e gli incom­pe­tenti: il primo a cele­brare giu­sta­mente la forza dei neraz­zurri è stato, e a più riprese, pro­prio Fabre­gas che, oltre­tutto, da set­ti­mane ha intro­dotto i suoi al dop­pio impe­gno. Un altro dato sor­pren­dente è la pro­dut­ti­vità di que­sta Roma, che subi­sce più gol, ma ne ha rea­liz­zati 19 di più".