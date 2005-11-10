Zazzaroni: "Giropalla Napoli come il traffico in città. 2-0 Inter? Sorpresi solo gli incompetenti"
Giacomo Iacobellis
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato l'avvio del campionato di Serie A dopo queste prime undici giornate. Di seguito un estratto del suo editoriale per l'edizione odierna del quotidiano.
L'analisi di Zazzaroni
"Seguendo Napoli-Lazio e Inter-Como, ad esempio, ho segnalato l’imbarazzante divario tecnico, sul piano della precisione dei passaggi, tra i giocatori di Allegri e quelli delle tre avversarie: e poi dicono che 'le squadre di Max non fanno due passaggi di fila'. La circolazione della palla, nel Napoli, quando non interessa De Bruyne, McT o Lobotka, assente, è simile a quella del traffico cittadino", ha esordito Zazzaroni.
Il direttore del quotidiano ha poi proseguito così: "La vittoria, netta, dell’Inter sul Como sorprende gli improvvisati e gli incompetenti: il primo a celebrare giustamente la forza dei nerazzurri è stato, e a più riprese, proprio Fabregas che, oltretutto, da settimane ha introdotto i suoi al doppio impegno. Un altro dato sorprendente è la produttività di questa Roma, che subisce più gol, ma ne ha realizzati 19 di più".