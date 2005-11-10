De Rossi promuove Cisse in Nazionale: "Mancini vede i talenti anche se giocano dietro a un muro"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Siamo stati dentro la partita. Siamo partiti bene. Credo che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo disinnescato abbastanza bene il Milan che ha dei giocatori incredibili e soprattutto nel secondo tempo non siamo andati dietro ad isterismi e nervosismo per essere sotto forse non meritandolo. Siamo rimasti compatti e uniti e abbiamo tenuto la partita viva fino alla fine".

Oggi cosa è mancato?

"Abbiamo dato veramente tutto. Individualmente i giocatori loro sono molto forti, li conosciamo. Giocano bene e lo hanno dimostrato domenica scorsa contro una squadra forte come l'Inter che hanno avuto la forza di battere meritando. Poi si può sempre fare meglio. I numeri dicono che in questa partita siamo stati più pericolosi di loro".

Tante critiche ad Amorim.

"Lo sta vivendo bene. Sei punti in due partite, ha battuto l'Inter candidata allo scudetto. Si sta inserendo bene. Sa comunicare bene, non mi sembra uno che fa casino o accampa scuse quando perde. E' un ragazzo più giovane di me ma con molta più esperienza di me. Ha vinto in Portogallo, ha allenato lo United. Non ha di certo bisogno dei miei consigli".

Ha fatto bene Mancini a puntare su Cisse?

"I talenti in giro ci sono e Mancini li vede prima di chiunque altro. Li vede anche se giocano dietro un muro. Ha fiuto per queste cose. Mi sembra un giocatore molto forte, può giocare più ruoli. E' un giocatore impressionante per la sua età, per la sua forza fisica e per la sua tecnica".