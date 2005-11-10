Mancato rosso in Genoa-Milan, Cesari: "Deve chiarire Orsato, caso anomalo"

La sfida fra Genoa e Milan, terminata 1-2 in favore dei rossoneri di Amorim allo stadio Luigi Ferraris, ha fatto sorgere qualche polemica per un episodio in particolare, che ha portato a polemiche social anche post-gara. L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato alcuni episodi chiave dal punto di vista arbitrale dagli studi di "Pressing", su Canale 5.

Stiamo parlando del caso di Rabiot, atterrato da Marcandalli: "Un caso assolutamente anomalo, a memoria non ricordo casi simili. Un episodio da potenziale chiara occasione da rete, quindi con espulsione diretta, che però avviene nella metà campo della squadra che commette il fallo", spiega Cesari.

Poi spiega: "Rabiot prende il pallone, Marcandalli lo atterra, Massa estrae il giallo. Perché? Che ci sia una distanza tale che non permetta a Rabiot di proseguire l'azione. Non c'è nessun giocatore del Genoa nella propria metà campo. C'erano Rabiot e Cisse contro il portiere, 2 contro 0. La porta distava 55 metri. Un giocatore del Milan in possesso palla, uno al centro che aspetta il pallone. C'è tutto, manca il criterio della distanza, che è discrezionale, soggettivo. Non ci sono i metri precisi indicati nel regolamento, si parla di 'distanza dalla porta'".

E quindi? Cesari aggiunge: "E quindi aspetto di avere una risposta dal designatore Orsato e da Rosetti, dalla UEFA, per questa che è una situazione assolutamente anomala. E se non la danno? Allora rimarrà la discrezionalità dell'arbitro. Cosa avrei fatto io? Io lì lo avrei espulso".

Dallo studio ci si divide. Alessio Tacchinardi e Sandro Sabatini lo giudicano "cartellino rosso tutta la vita". Massimo Mauro non condivide: "Secondo me non è da rosso, è a 55 metri dalla porta, è molto esterno, uno deve correre con la palla e l'altro no".