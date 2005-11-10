Dopo il successo contro il Benevento, il difensore del Palermo Giangiacomo Magnani ha commentato: "Vincere aiuta a vincere - riporta TuttoPalermo.net -. È stata una bellissima partita, sulla stessa linea di quella disputata contro il Südtirol. Siamo soddisfatti della risposta data dopo la sconfitta di Catanzaro. Accogliamo questi risultati con entusiasmo e guardiamo alla prossima sfida di domenica con grande fiducia. Arrivo da mesi estremamente difficili e, probabilmente, è la prima volta che esco dal campo sentendomi davvero orgoglioso di me stesso, per aver dato un contributo ai miei compagni e alla società.

Spero che questa prestazione possa rappresentare un nuovo punto di partenza e un ulteriore passo avanti nel mio percorso. Era importante tornare a giocare e contribuire a ottenere un risultato del genere. Mi auguro di riuscire a ripagare la fiducia del mister. Mattia ci manca tantissimo, dentro e fuori dal campo. È una persona splendida e voglio mandargli un grande abbraccio. Affrontare un infortunio del genere in una fase così importante della stagione, soprattutto dopo le ottime prestazioni che stava offrendo, è davvero difficile.

Continua a scriverci e a far sentire la propria vicinanza. La sua assenza pesa, anche perché è un leader del gruppo. Allo stesso tempo, questa situazione rappresenta per noi un'occasione per dimostrare di saper reagire anche quando vengono a mancare giocatori così importanti. Voglio essere sincero: non ritengo di essere ancora vicino alla mia migliore condizione. Ho affrontato un percorso lungo e faticoso, anche sotto il profilo psicologico. Oggi, però, in campo ho ritrovato sensazioni che mi hanno riportato vicino al miglior Magnani. Spero di riuscire a raggiungere nuovamente quel livello il prima possibile".