Brilla la colonia danese in casa Lazio. Il successo di ieri sera contro il Torino, che è valso l'allungo in vetta alla classifica in attesa della sfida della Roma, porta la firma di Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen. Dopo un primo tempo sofferto, dove Mandas è stato uno dei protagonisti assoluti, i due giocatori biancocelesti, innescati da una super Zaccagni, sono entrati in scena. Il primo ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa imperioso, il secondo con una discesa e un diagonale vincente che non ha lasciato scampo a Perri.

I gol di Isaksen

L'esterno biancoceleste ci ha preso gusto visto che nell'ultimo periodo è quasi sempre andato a segno. Sono cinque i gol segnati in questa prima parte di stagione e tutti segnati nell'ultimo mese e mezzo. Il primo è stato contro il Monza, ha proseguito poi con quello allo Stadium contro la Juventus per poi segnare contro Sassuolo e Cagliari.

Due reti per Provstgaard

Il difensore centrale invece si è sbloccato una settimana dopo il suo connazionale, nel match contro i bianconeri di Luciano Spalletti. Poi, dopo aver passato la sfida contro il Sassuolo in panchina, ecco il secondo gol stagionale. Nel momento forse più difficile della squadra nel match contro il Toro.