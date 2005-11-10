In vista del match di oggi contro il Livorno, il tecnico del Perugia Aimo Diana ha parlato in conferenza stampa: "Siamo consapevoli del fatto che in casa, per svariati motivi, non sono arrivati risultati e ci manca anche a noi non fare risultato al Curi. Bisogna portare a casa il risultato, se torniamo indietro non tutte erano tutte pienamente meritate le sconfitte.

Anche in casa vogliamo dare le gioie che diamo molto di più in trasferta in questo momento. La miglior condizione di alcuni giocatori è alla base di tanti risultati. Ci siamo sempre detti che questa squadra abbia difficoltà a trovare le situazioni da rete. Il Livorno è un avversario completamente diverso, è una squadra importante per i nomi e per quello che esprime. Ci vorrà qualcosina in più.

I cambi di formazione? In queste quindici partite abbiamo affrontato diverse situazioni, anche di risultati, si cerca di dare caratteristiche diverse e quando si trova una forma giusta devi sperare che prosegua. Ho giocatori che spingono dietro, sono felice di questo. In questo momento il senso di responsabilità deve andare oltre, ci sono quattro partite poi arriva la sosta, il mercato e tante altre cose. Non voglio sentire volare una mosca su altre cose che non siano di campo".