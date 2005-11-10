Il pareggio contro il Paris Saint-Germain ha sicuramente regalato maggiore consapevolezza alla Roma, ma allo stesso tempo ha alzato l'asticella delle aspettative. Oggi alle 18.00, allo Stadio Olimpico, contro il Monza, i giallorossi sono chiamati a proseguire la striscia positiva in campionato, dove sono ancora imbattuti.

Roma, col Monza per seguire il ritmo di Lazio e Inter

La sfida servirà anche per non perdere il passo delle dirette concorrenti. La Lazio capolista ha conquistato un'altra vittoria, questa volta sul campo del Torino, portandosi a quota 35 punti e consolidando la vetta della classifica. Non è stata da meno l'Inter, che ha travolto il Genoa di Daniele De Rossi con una prestazione convincente, superando proprio i giallorossi e conquistando il secondo posto. Per la squadra di Gasperini, dunque, i tre punti diventano fondamentali per rispondere alle rivali e restare agganciata alle zone più calde.

Roma, fai attenzione: l’ex Juric tenta lo sgambetto

Ma sulla strada della Roma ci sarà il Monza di Varela e, soprattutto, di Ivan Juric. L'attuale tecnico brianzolo evoca nei tifosi giallorossi il ricordo di una delle pagine più buie della storia recente del club. Difficile immaginare un'accoglienza calorosa da parte dell'Olimpico, che non ha dimenticato quanto accaduto durante la sua esperienza nella Capitale. Juric, dal canto suo, proverà a trasformare i fischi in motivazioni, cercando di firmare uno sgambetto pesante alla sua ex squadra.