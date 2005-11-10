Ci risiamo. La Fiorentina è tornata in piena lotta retrocessione. Lo ha detto lo stesso Paolo Vanoli di "fare 40 punti prima possibile", nonostante il mercato faraonico. Ma a questo punto è inevitabile: la trasferta a Udine sa quasi di ultima spiaggia, visto che i friulani sono ultimi, esattamente a tre punti dai viola. In caso di flop, la panchina potrebbe saltare.

Il punto

Tutti si aspettano una reazione dalla Fiorentina. Il tonfo per 3-0 a Monza ha provocato l'eruzione della dirigenza e del ds Fabio Paratici per "mancanza di equilibrio" mostrata dalla squadra al Brianteo. In via ufficiale il club toscano ha confermato la fiducia a Vanoli, ma in caso di ulteriore debacle e un tremendo déjà vu sulla falsariga della scorsa stagione - quando la Viola perse 3-0 a Udine - non è da escludere l’ennesimo ribaltone tecnico. In 9 partite con il tecnico varesino alla guida sono arrivati solamente 9 punti.

Chi al suo posto

Se Vanoli non è al sicuro, Paratici con chi lo potrebbe sostituire? Ci sono svincolati "di lusso" sul mercato, da Thiago Motta fino a Igor Tudor. Tuttavia, il club viola potrebbe anche non essere in grado di permettersi il peso dell'ingaggio di un terzo allenatore a libro paga visto il rosso da 80 milioni di euro nell’ultimo bilancio. Tra cui la spesa da 10 milioni per l'ex Stefano Pioli e il suo staff. Non è da scartare, dunque, l’ipotesi di una promozione dalla Primavera di Aurelio Andreazzoli.