Prosegue la 14ª giornata del campionato di Serie B con quattro incontri in programma domenica 29 novembre. Dopo il netto successo del Palermo contro il Benevento, l'attenzione si sposta sul Modena, chiamato a rispondere alla capolista per ridurre il distacco dalla vetta. Una domenica interessante anche in ottica playoff e salvezza, con il derby toscano tra Arezzo e Pisa a chiudere il programma. Ad aprire il programma domenicale, alle ore 15.00, saranno le sfide tra Modena e Padova e tra Südtirol e Mantova. Gli emiliani, attualmente secondi con 27 punti, hanno la possibilità di riportarsi a tre lunghezze dal Palermo, mentre i veneti cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff. Occasione importante anche per il Mantova, che con un successo sul campo del Südtirol scavalcherebbe l'Ascoli, portandosi momentaneamente al terzo posto in solitaria. Gli altoatesini, dal canto loro, potrebbero accorciare sensibilmente le distanze dalle posizioni che valgono l'accesso agli spareggi promozione.

Sampdoria-Cremonese, punti pesanti per risalire la classifica

Alle 17.15 riflettori puntati sul Ferraris, dove la Sampdoria ospiterà la Cremonese. Appena due punti separano le due formazioni, rispettivamente a quota 17 e 15. I blucerchiati, in caso di vittoria, raggiungerebbero quota 20, rilanciando le proprie ambizioni in chiave playoff. Un successo consentirebbe invece ai grigiorossi di scavalcare proprio la formazione ligure, allontanandosi dalle zone più delicate della graduatoria. A chiudere il programma sarà il derby toscano tra Arezzo e Pisa, in programma alle 19.30. I nerazzurri, settimi con 20 punti, hanno l'opportunità di guadagnare posizioni nella parte alta della classifica, mentre i padroni di casa, fermi a quota 12, sono alla ricerca di un risultato importante nella corsa alla salvezza. La quattordicesima giornata si completerà lunedì sera con il posticipo tra Catanzaro e Avellino.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Palermo-Benevento 3-0

9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 - Modena-Padova

Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova

Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 33*

Modena 27

Ascoli 24*

Avellino 22

Mantova 22

Cesena 22*

Pisa 20

Benevento 19*

Carrarese 19*

Sudtirol 18

Sampdoria 17

Hellas Verona 17*

Padova 16

Cremonese 15

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 11*

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva