Serie B, il programma di oggi: il Modena deve rispondere al Palermo
Alessandra Stefanelli
Prosegue la 14ª giornata del campionato di Serie B con quattro incontri in programma domenica 29 novembre. Dopo il netto successo del Palermo contro il Benevento, l'attenzione si sposta sul Modena, chiamato a rispondere alla capolista per ridurre il distacco dalla vetta. Una domenica interessante anche in ottica playoff e salvezza, con il derby toscano tra Arezzo e Pisa a chiudere il programma. Ad aprire il programma domenicale, alle ore 15.00, saranno le sfide tra Modena e Padova e tra Südtirol e Mantova. Gli emiliani, attualmente secondi con 27 punti, hanno la possibilità di riportarsi a tre lunghezze dal Palermo, mentre i veneti cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff. Occasione importante anche per il Mantova, che con un successo sul campo del Südtirol scavalcherebbe l'Ascoli, portandosi momentaneamente al terzo posto in solitaria. Gli altoatesini, dal canto loro, potrebbero accorciare sensibilmente le distanze dalle posizioni che valgono l'accesso agli spareggi promozione.
Sampdoria-Cremonese, punti pesanti per risalire la classifica
Alle 17.15 riflettori puntati sul Ferraris, dove la Sampdoria ospiterà la Cremonese. Appena due punti separano le due formazioni, rispettivamente a quota 17 e 15. I blucerchiati, in caso di vittoria, raggiungerebbero quota 20, rilanciando le proprie ambizioni in chiave playoff. Un successo consentirebbe invece ai grigiorossi di scavalcare proprio la formazione ligure, allontanandosi dalle zone più delicate della graduatoria. A chiudere il programma sarà il derby toscano tra Arezzo e Pisa, in programma alle 19.30. I nerazzurri, settimi con 20 punti, hanno l'opportunità di guadagnare posizioni nella parte alta della classifica, mentre i padroni di casa, fermi a quota 12, sono alla ricerca di un risultato importante nella corsa alla salvezza. La quattordicesima giornata si completerà lunedì sera con il posticipo tra Catanzaro e Avellino.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 33*
Modena 27
Ascoli 24*
Avellino 22
Mantova 22
Cesena 22*
Pisa 20
Benevento 19*
Carrarese 19*
Sudtirol 18
Sampdoria 17
Hellas Verona 17*
Padova 16
Cremonese 15
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 11*
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva