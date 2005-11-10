Al termine del match pareggiato contro il Verona, il centrocampista dell'Empoli Filippo Bandinelli ha commentato in conferenza: "E' stata una partita fisica, nella quale abbiamo lottato tutti insieme - riporta Empolichannel.it -. Non è un momento semplice, bisogna fare le cose facili e lottare su ogni pallone. Questo risultato ci dà fiducia. Sono stati giorni non semplici. Dispiace quando va via un allenatore e la responsabilità è in primis della squadra. Abbiamo il modo di uscire da questa situazione. Ringrazio i tifosi, che sono stati fantastici e ci sono stati vicini anche a Benevento. In questa prima parte di stagione non abbiamo dato loro gioie, ma sta a noi dare tutto e mettere in campo noi stessi. Ci proveremo. Non siamo la squadra di martedì sera e quindi ripartiamo da oggi.

Mister Tonelli è arrivato carichissimo. In poco tempo era difficile trasmettere molto, ma questo pareggio ci dà la fiducia per continuare e iniziare il percorso con il nuovo staff tecnico. Mi sono trovato bene e ci siamo applicati molto bene alla variazione. Il Verona è una squadra più fisica di noi, ma abbiamo disputato una buona partita, pagando alcuni errori sia in difesa che in attacco.

Sarei finto a dire di essere contento delle mie prestazioni. Sto comunque cercando di dare tutto me stesso. La stagione passata è stata difficile e devo ancora ritrovare la forma: è normale. Cerco di migliorare ogni giorno. L'esultanza? Mi metto d’accordo con mio figlio ogni volta. A volte mi chiede Spider-Man, stavolta il toro, anche se non mi è riuscito molto bene".