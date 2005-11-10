“C’è un tocco leggerissimo con la punta del piede di Marcandalli sulla gamba di Barella, ma è troppo poco per dare un calcio di rigore: a mio parere non c’è”. Luca Marelli, talent di DAZN, ha commentato così l'azione che ha portato al penalty assegnato all'Inter contro il Genoa, sul parziale di 2-0 per i nerazzurri, che ha portato al 3-0 segnato da Sucic poco prima dell'intervallo. A rivedere l'azione il commento ci trova d'accordo, visto che lo stesso Nicolò Barella, nonostante il contatto ci sia, sembra lasciarsi cadere.

Non sarebbe comunque arrivato il giallo

Non si può certo parlare di simulazione, come qualcuno ha pensato potesse essere, proprio perché, come abbiamo detto, il contatto tra il difensore del Genoa e il centrocampista dell'Inter c'è stato. Ma è giusto ribadirlo, anche perché lo stesso Barella era già stato ammonito nel corso del primo tempo e in caso contrario sarebbe potuto essere espulso.

Giusto annullare il gol a Dimarco

L'altro episodio, arrivato pochi minuti prima, riguarda la rete annullata per fuorigioco a Federico Dimarco. In questo caso non si parla di soggettività ma di oggettività ed è dunque stato giusto non convalidare il gol, nonostante l'esterno nerazzurro fosse in fuorigioco di pochissimo, più o meno due dita del piede sinistro. Rigore dubbio, poi nient'altro. La serata di Ayroldi a San Siro è stato comunque molto tranquilla.