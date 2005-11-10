Dopo la sconfitta contro il Palermo, il difensore del Benevento Stefano Scognamillo ha commentato: "Abbiamo consegnato il primo tempo - evidenzia Ottopagine.it - però c'è anche il merito del Palermo che occupa meritatamente la prima posizione. Nella ripresa abbiamo reagito da squadra, siamo stati bravi perché abbiamo avuto delle occasioni.

Ripartiamo da questo secondo tempo. La difesa? Quando si prende gol è facile parlare dei difensori. Il nostro modo di giocare può portare a delle situazioni difficili per la retroguardia, cerchiamo di migliorare sotto questo aspetto. Il primo gol di Johnsen è stato un grande gol, mentre il secondo ricorda molto quelli di Genova.

Sono episodi che in questo momento ci stanno andando contro, ma restiamo concentrati e liberi perché questo è il nostro modo di vedere il calcio. Analizzeremo la partita e cercheremo di non commettere più questi errori. Ora pensiamo a lavorare, vogliamo riscattarci e andare a Castellammare per vincere. Questa è la medicina migliore".