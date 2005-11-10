Il futuro di Nico Paz resta uno dei dossier più caldi del panorama europeo, ma il verdetto definitivo arriverà soltanto nell'estate del 2027. A gennaio sicuramente rimarrà sul Lario, ma per la fine della stagione cominciano a crescere le possibilità di un addio dal Como.

Il primo snodo

Una decisione legata al Real Madrid, ma soprattutto dalla volontà dello stesso trequartista argentino. Già la scorsa estate il classe 2004 aveva chiesto e ottenuto in una telefonata con José Mourinho di restare alla corte di Cesc Fabregas per giocare con continuità e da protagonista anche in Champions League. A luglio 2027 scatterà invece l'ultima finestra utile per la clausola di recompra da 80 milioni di euro a favore dei blancos, configurando un vero e proprio dentro o fuori subordinato alle garanzie di minutaggio richieste dal giocatore.

Precisazione importante

Qualora il Real Madrid non dovesse esercitare il riacquisto, il Como avrebbe mano libera per fissare il prezzo al di sopra degli 80 milioni di euro. La scorsa stagione in Italia l'Inter aveva fatto più di un pensiero per Nico Paz, ma la prossima estate l'asta per il talento argentino si sposterebbe soprattutto verso la Premier League. Diversi top club (Manchester United, Arsenal, Chelsea) avrebbero già manifestato il proprio interesse per ingaggiarlo, nel frattempo il 22enne continua a brillare al Sinigaglia.