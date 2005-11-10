Al termine del match contro il Vicenza, il centrocampista del Cesena Marco Dalla Vecchia - autore della rete del momentaneo vantaggio nel match terminato 1-1 - ha parlato in mixed zone dello Stadio Romeo Menti. Questa la sua analisi: "Sono molto contento per il mio primo gol tra i professionisti e, soprattutto, il primo con questa maglia. È stato un peccato non aver conquistato i tre punti, perché meritavamo molto di più di questo pareggio".

Sul gol: "Questa rete la dedico sicuramente alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai compagni, alla squadra e a tutta la società. Come ho detto, potevamo fare di più, ma il calcio è questo e dobbiamo andare comunque avanti a testa alta, lavorando ogni giorno sempre di più".

Sul prossimo impegno contro la Carrarese: "Tra una settimana ci attende un'altra partita difficile, ma non vediamo l’ora di tornare a giocare in casa nostra, nel nostro stadio, davanti alla nostra gente. Adesso abbiamo due giorni per recuperare bene e poi la prossima settimana siamo pronti a dare tutto ciò che abbiamo per portare a casa i tre punti".