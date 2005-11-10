Nel corso della conferenza stampa dopo il successo per 2-1 sul campo del Torino, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Mi baso su ciò che vedo in settimana, questa squadra va forte e ha picchi in tantissimi giocatori. So come lavoriamo, ieri avevo detto che non ero preoccupato nonostante le assenze. Non ci siamo snaturati: avevo il dubbio di far giocare Diogo, ma da quel lato si chiude le giocate. Abbiamo fatto questa scelta, vediamo come lavoriamo e non dobbiamo snaturarci.

Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci, noi dobbiamo lavorare duramente e mettere in campo ciò che prepariamo. Quando arriveranno momenti negativi, potrei modificare qualcosa. Ma se diamo questi segnali, e anche oggi tutti i subentrati hanno dato una mano, è una cosa importante".

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