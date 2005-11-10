Tante notizie sui giornali in edicola questa mattina. La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Silvio Baldini, ct dell’Under 21, che parlato di Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cissé. "Davide è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni, è bravo, molto professionale, maturo, introverso ma aperto e non è una contraddizione: è per dire che ha in sé un potenziale enorme e me lo dimostra ogni volta che viene con noi. Fossi un allenatore qualsiasi di Serie A lo porterei con me. Per l'Under 21 Bartesaghi è un lusso. Gioca con il cuore, con passione, intelligenza oltre ad avere doti tecniche, fisiche e di corsa di alto livello: può giocare in tutti i ruoli della fascia, per me se parte a 50 metri dalla porta può esprimersi al meglio. Camarda? Per me sì. Li vedo in pianta stabile in Nazionale A, chiaro che devono dimostrarlo e guadagnarselo sul campo. Ma hanno tutte le caratteristiche per farlo. Alpha l'ho trovato più preparato anche nelle scelte di gioco, bravo Amorim a valorizzarlo".

Spazio infine al percorso di Alphadjo Cissé, cresciuto dal punto di vista tecnico e caratteriale rispetto alla precedente esperienza in Nazionale. Baldini ha sottolineato il contributo del Milan nella valorizzazione del giovane calciatore. "Rispetto a un anno fa ho trovato un altro ragazzo, più maturo e preparato, con un'autostima più spiccata, psicologicamente cambiato, più forte. Deve ringraziare il Milan che lo ha preso dal Catanzaro in Serie B, gli ha creduto e gli ha fatto spazio, facendolo poi giocare con continuità. Se poi viene in Nazionale e fa bene, tanto meglio”.

In casa Inter si continua a lavorare ai rinnovi. Due cardini della rosa legati al club fino al 2028 sono Alessandro Bastoni e Marcus Thuram. Per il centrale della Nazionale, al centro di un recente confronto in sede con l'agente Tullio Tinti, pesa il rinnovato interesse del Barcellona del ds Deco, pronto a tornare alla carica dopo i sondaggi estivi. Sul fronte offensivo, invece, le prestazioni dominanti del centravanti rendono poco percorribile l'ipotesi di una riduzione salariale: l'attaccante francese, ormai 30enne e protetto da una clausola rescissoria da 85 milioni valida fino al 15 luglio, punta a un adeguamento al rialzo rispetto agli attuali 6 milioni annui. Il dossier più urgente riguarda Hakan Calhanoglu, unico big in scadenza a giugno 2027: nel recente summit con l'agente Gordon Stipic la dirigenza ha proposto un rinnovo biennale a cifre fisse inferiori rispetto agli attuali 6 milioni di euro netti, ricevendo un'apertura di massima dal regista turco, che finora non ha intavolato trattative concrete con altri club interessati come la Juventus. Discorso già definito invece per Carlos Augusto: prolungamento fino al 2031 in attesa soltanto dell'annuncio ufficiale. Federico Dimarco, già blindato fino al 2028 tramite l'esercizio dell'opzione unilaterale da circa 5,2 milioni netti, resta ancora da intavolare la trattativa per un nuovo accordo.

Infine una notizia in casa Roma. Nella lista del direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico - tra gli altri nomi - c'è anche Callum Hudson-Odoi. L'esterno inglese sta faticando al Nottingham Forest, dove la situazione è diventata particolarmente complicata: la squadra è al 16° posto e il classe 2000 ha giocato appena 45 minuti in Premier League. Callum Hudson-Odoi non brilla più nei Tricky Trees e la valutazione del cartellino del giocatore è crollata, ragion per cui il club inglese potrebbe anche meditare un trasferimento nel mercato invernale. Ma anche Malen, ai tempi dell'Aston Villa, era relegato in panchina da Unai Emery che aveva altre preferenze nell'undici ideale. Gian Piero Gasperini potrebbe essere l'allenatore giusto per rivitalizzarlo e restituirgli la capacità di attaccare in modo efficace. Hudson-Odoi ha già aperto gli occhi su un possibile trasferimento nella Capitale, che accoglierebbe volentieri. La Roma osserva, valuta e attende il momento migliore per muoversi sul giocatore ritenuto adatto per compiere il salto di qualità. Sicuramente la dirigenza giallorossa vorrebbe instaurare un'operazione sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per un eventuale acquisto, ad ogni modo, in Inghilterra si vocifera di un prezzo intorno ai 10-12 milioni di euro.