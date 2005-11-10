Non c'è pace per la Sampdoria, alle prese con l'ennesimo provvedimento disciplinare nei confronti della propria dirigenza. Per la terza volta consecutiva, i vertici blucerchiati sono finiti nel mirino della FIGC per il ritardo nella trasmissione di documenti societari. Una vicenda che si chiude, almeno sul fronte delle sanzioni convertite, con un conto complessivo da 28mila euro. Come riferisce Il Secolo XIX, al centro della contestazione ci sono le comunicazioni relative all'uscita di Matteo Manfredi dalle posizioni di vertice del club. Documenti che avrebbero dovuto essere trasmessi alla Commissione Operazioni Societarie (COS) entro il 9 maggio, ma che sono arrivati soltanto in parte il 12 maggio e in forma completa il 10 giugno.

Sampdoria, due mesi di inibizione per Tey e Walker. Sanzionato anche Fredberg

La FIGC ha disposto due mesi di inibizione per Joseph Tey e Nathan Walker, mentre per il CEO Jesper Fredberg il provvedimento prevede uno stop di un mese. Alla base delle sanzioni, dunque, non ci sono questioni legate al campo, ma il mancato rispetto delle tempistiche previste per gli adempimenti federali. Un problema che torna a ripresentarsi in casa Sampdoria, già destinataria di altri due provvedimenti per motivazioni analoghe. La società ha però scelto di percorrere la strada della conversione delle inibizioni in sanzioni economiche, soluzione autorizzata dalla Federazione.

Sampdoria, conto da 28mila euro: quattro dirigenti dovranno scontare lo stop

Il conto complessivo ammonta a 28mila euro: 12mila per la coppia Tey-Walker, 6mila per De Gennaro e Fredberg e ulteriori 10mila euro di sanzione. Non tutti, però, potranno evitare l'inibizione. Fiorella, Tenderini, Goffinet e Guaraldi dovranno infatti scontare i rispettivi provvedimenti, senza possibilità di conversione pecuniaria nell'ambito dell'accordo raggiunto. Un'altra vicenda amministrativa, dunque, per la Sampdoria, che si ritrova nuovamente a fare i conti con le conseguenze dei ritardi nelle comunicazioni federali. E se per una parte della dirigenza la questione si risolve con il pagamento delle multe, resta il dato di tre sanzioni consecutive per la stessa tipologia di irregolarità.