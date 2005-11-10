12.20 - È il giorno della vigilia in casa neroverde. Roberto D'Aversa presenta Sassuolo-Genoa, la sua prima partita ufficiale sulla panchina neroverde: segui qui, in diretta, tutte le parole dell'allenatore dal Mapei Football Center. Start previsto ore 12.30.

Ore 12.38 - Inizia la conferenza stampa di Roberto D'Aversa.

Come stanno Adzic, Berardi e Volpato?

"Adzic non ci sarà, credo che per le valutazioni entrerà in ballo poi la Juve che è la società d'appartenenza. Volpato non farà parte dei convocati, Berardi ha lavorato durante la sosta, ha fatto una settimana con noi".

Che sensazioni ha in vista dell'esordio?

"Quando si riparte dopo la sosta c'è sempre un'incognita. Chiaro che per noi la gara di domani è importante, bisogna cercare di fare un risultato positivo per partire con il piede giusto. Il Genoa ha perso la gara con il Milan ma hanno inciso molto gli episodi e la squadra veniva da 3 vittorie consecutive, dunque il focus deve essere su una squadra in fiducia, con De Rossi che è stato bravo a superare il momento di difficoltà, ci sarà un seguito di tifosi del Genoa numeroso, ma per noi la gara è determinante, molto importante, per proseguire nel lavoro".

Come ha trovato il Sassuolo?

"Quando c'è un cambio di allenatori i giocatori stessi sono i primi a sentirsi responsabili perché è una sconfitta per tutti. Se pensiamo però che il semplice cambio possa risolvere ogni problematica rischiamo di fare brutte figure, ognuno di noi deve far sì che le cose vadano a migliorare. Per uscire da questa situazione, da un periodo non bello sotto l'aspetto dei risultati, bisogna lavorare duramente la settimana, perché la partita è una conseguenza di quello che si fa ogni giorno e in queste due settimane noi abbiamo lavorato con un carico maggiore all'inizio, ma è chiaro che c'erano tante situazioni di infortunati o di gente che stava rientrando, ma noi dobbiamo lavorare e portare a regime alcuni giocatori che scendevano in campo stringendo i denti e questo è da ammirare e io penso che per giocare ci si debba allenare e non trovare la condizione giocando, dunque è importante avere tutti al 100%".