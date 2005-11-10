"Dedico questa gol, il mio primo stagionale, ai miei amici, alla mia ragazza e a due persone che sono venute a mancare da poco, mio zio e un amico di famiglia del mio paese: tifavano sempre per me, spero abbiano visto il mio gol": così, dopo la vittoria sull'Hellas Verona, il centrocampista del Matteo Francesconi, che ha sbloccato il match quando il cronometro segnava solo il 6'.

La gara sarebbe stata impegnati, ma i bianconeri l'hanno appunto subito indirizzata: "Il gol mi ha subito aiutato a godermi questa partita, ma, al di là della mia prestazione, ho visto una squadra unita, compatta che era convinta di poter far risultato qui al 'Bentegodi'. Siamo una squadra giovane, ma tutti ci mettiamo a disposizione l'uno dell'altro, e questo e ci sta sicuramente portando tanti punti. Ormai comunque questa gara è passata, dobbiamo pensare alla sfida di martedì contro l'Ascoli: daremo tutto anche in quella occasione"

Conclude poi: "Speravo segnasse Shpendi, quel rigore, dovevamo chiudere la gara. Ho tirato un sospiro di sollievo".