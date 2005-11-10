Il Cagliari guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo e tra i nomi finiti nel mirino c'è quello di Francesco Camarda. L'idea della società rossoblù sarebbe quella di portare l'attaccante in Sardegna attraverso un'operazione in prestito dal Milan, con un'opzione e una contro-opzione in favore del club rossonero.

Ma l'operazione potrebbe coinvolgere anche un altro giocatore. Nell'eventuale accordo, infatti, potrebbe essere inserita un'opzione d'acquisto in favore del Milan per Paul Mendy, attaccante del Cagliari seguito dalla società lombarda. A riportarlo è Sky.

Camarda, intanto, continua a raccogliere interesse da parte di diverse società. In Serie A si era mossa l'Udinese, mentre in Serie B la squadra che aveva manifestato con maggiore decisione il proprio interesse era la Sampdoria di D'Angelo. Sulle tracce del giovane attaccante c'erano anche Pisa e Catanzaro.