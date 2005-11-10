Napoli-Torino, i convocati di Allegri: non c'è David Neres, recuperati Favasuli e Spinazzola
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Daniel Uccellieri
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21.11.2026 12:53Serie A
Allegri dirama i convocati del Napoli per il Torino: Neres è out, al suo posto il giovane Pereyra. Recuperati Favasuli e Spinazzola.
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Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera al Maradona con il Torino. David Neres non ha recuperato, al suo posto c'è il giovane Milton Pereyra. Recuperati Favasuli e Spinazzola, regolarmente a disposizione.
Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli
Difensori: Beukema, Favasuli, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Vergara
Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Politano, Milton Pereyra
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