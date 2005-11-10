Italia, Cisse e Liberali in tribuna. Out altri quattro giocatori contro la Francia

Italia, Cisse e Liberali in tribuna. Out altri quattro giocatori contro la FranciaTMW
Alessio Del Lungo
A poche ore da Italia-Francia emergono ulteriori novità sulla formazione che scenderà in campo stasera o almeno su coloro che non lo faranno. Secondo quanto raccolto da TMW, Roberto Mancini manderà in tribuna Honest Ahanor, Matteo Palma, Federico Gatti, Niccolò Pisilli, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. Esordio rimandato dunque per i due talenti ex Catanzaro, oggi rispettivamente in forza al Milan e al Como.
Le probabili formazioni
Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini
Probabile formazione Francia (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Commissario tecnico: Zinedine Zidane