Talento da trasformare in risultati: come Comolli intende far (ancora) crescere il Pisa

Tempo di primi bilanci? Più o meno, il campionato di Serie B è adesso alla sua seconda sosta dell'anno, ma di giornate ne sono passate solo 11, poche per tracciare le prime linee. A ogni modo, classifica alla mano, il Pisa è ora all'ottavo posto, cosa che può far storcere il naso ai tifosi, ma il campionato è ancora lungo e, soprattutto, c'è dietro u progetto destinato a crescere ancora. A tutto il lavoro fatto dalla famiglia Corrado, si aggiunge quello che ha iniziato un dirigente del calibro di Damien Comolli, divenuto presidente e Ad dei nerazzurri lo scorso 19 ottobre.

Ma come intende svilupparsi questo percorso? Andiamo a vedere quelli che sono i nodi cruciali.

Nuovo stadio e centro sportivo.

Impiantistica, aspetto fondamentale per qualsiasi club. Ma chiaramente le due strutture non viaggiano sullo stesso binario. Per quel che concerne il centro sportivo, i lavori stanno proseguendo a ritmo spedito, l'ala adibita a ristoro e store è quasi pronta, ci sono sia il tetto che le vetrate, e quella degli uffici è già costruita; non solo, su due dei sette campi che sorgeranno, c'è già la base del terreno di gioco. Senza dubbi, nel 2027 il centro sportivo aprirà, e diventerà la casa non solo della prima squadra, ma anche di giovanili e femminile.

Più complicata la questione legata allo stadio, che per Comolli deve rispettare tre punti. Il primo riguarda il quando, servirà rimanere in pianta stabile in Serie A; poi la questione legata ai finanziamenti, perché il progetto dovrà essere sostenibile, ma gli introiti maggiori arrivano solo dalla massima serie; infine, la questione logistica, l'aspetto tecnico del progetto, perché lo stadio in centro, tra le case, seppur fattibile, è una sfida. In merito, i progetti sono molti, perché, come ha specificato il presidente, "il tempismo è fondamentale. La tecnologia evolve velocemente, e anche un progetto di due anni rischia di esser vecchio".

Serie A, sì. Ma il calciomercato può attendere.

Comolli ha molta fiducia nella squadra attuale. Il calciomercato a ora non è una priorità, c'è semmai più l'urgenza di "far funzionare una squadra che è forte e può rendere molto". Ovviamente a gennaio il club sarà pronto per eventuali opportunità, ma visto che ci sono le potenzialità per l'immediato ritorno in Serie A, c'è bisogno di fare qualcosa adesso: cosa? Semplice, risultati.

Management: al momento, nessun volto nuovo all'orizzonte.

"Con Knaster ci siamo confrontati molto, non dividerò il ruolo di presidente e amministratore delegato, terrò entrambe le cariche. Io ho potere di firma, sono anche rappresentante per la Lega, ma c'è chiaramente comunicazione diretta con la proprietà per il bene del club", ha dichiarato Comolli. Aggiunge poi che ci sono già figure manageriali molto forti nell'organigramma, e anche in merito allo scouting non sono state prese decisioni.

Sviluppo del calcio femminile.

"Sono un grande fan del calcio femminile, ho investito molto su questo progetto sia al Tolosa che alla Juventus", dice il presidente. Al momento, però, non è stato un tema trattato con Knaster, ma assicura che si svilupperà. E in grande stile.

Modello Como? Nessun modello. Al più, ispirazioni.

Di società cresciute negli ultimi anni ce sono tante, ma chiaramente il Como è quella che ha fatto più notizia. Vietato però parlare di modelli, al più si può parlare di fonti di ispirazione (ammesso poi che un dirigente del calibro di Comolli ne abbia bisogno). Quel che conta, è lasciare un'importante eredità futura al club ma anche alla città.