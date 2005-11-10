Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Talento da trasformare in risultati: come Comolli intende far (ancora) crescere il Pisa

TMW
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 08:00Serie B
12.11.2026 08:00Serie B
Fonti preferite
L'immediato ritorno in Serie A dei nerazzurri è la base del progetto, per svariati motivi. Ma il tutto non si ferma al calcio maschile
FotoTUTTOmercatoWEB

Tempo di primi bilanci? Più o meno, il campionato di Serie B è adesso alla sua seconda sosta dell'anno, ma di giornate ne sono passate solo 11, poche per tracciare le prime linee. A ogni modo, classifica alla mano, il Pisa è ora all'ottavo posto, cosa che può far storcere il naso ai tifosi, ma il campionato è ancora lungo e, soprattutto, c'è dietro u progetto destinato a crescere ancora. A tutto il lavoro fatto dalla famiglia Corrado, si aggiunge quello che ha iniziato un dirigente del calibro di Damien Comolli, divenuto presidente e Ad dei nerazzurri lo scorso 19 ottobre.
Ma come intende svilupparsi questo percorso? Andiamo a vedere quelli che sono i nodi cruciali.

Nuovo stadio e centro sportivo.

Impiantistica, aspetto fondamentale per qualsiasi club. Ma chiaramente le due strutture non viaggiano sullo stesso binario. Per quel che concerne il centro sportivo, i lavori stanno proseguendo a ritmo spedito, l'ala adibita a ristoro e store è quasi pronta, ci sono sia il tetto che le vetrate, e quella degli uffici è già costruita; non solo, su due dei sette campi che sorgeranno, c'è già la base del terreno di gioco. Senza dubbi, nel 2027 il centro sportivo aprirà, e diventerà la casa non solo della prima squadra, ma anche di giovanili e femminile.
Più complicata la questione legata allo stadio, che per Comolli deve rispettare tre punti. Il primo riguarda il quando, servirà rimanere in pianta stabile in Serie A; poi la questione legata ai finanziamenti, perché il progetto dovrà essere sostenibile, ma gli introiti maggiori arrivano solo dalla massima serie; infine, la questione logistica, l'aspetto tecnico del progetto, perché lo stadio in centro, tra le case, seppur fattibile, è una sfida. In merito, i progetti sono molti, perché, come ha specificato il presidente, "il tempismo è fondamentale. La tecnologia evolve velocemente, e anche un progetto di due anni rischia di esser vecchio".

Serie A, sì. Ma il calciomercato può attendere.

Comolli ha molta fiducia nella squadra attuale. Il calciomercato a ora non è una priorità, c'è semmai più l'urgenza di "far funzionare una squadra che è forte e può rendere molto". Ovviamente a gennaio il club sarà pronto per eventuali opportunità, ma visto che ci sono le potenzialità per l'immediato ritorno in Serie A, c'è bisogno di fare qualcosa adesso: cosa? Semplice, risultati.

Management: al momento, nessun volto nuovo all'orizzonte.

"Con Knaster ci siamo confrontati molto, non dividerò il ruolo di presidente e amministratore delegato, terrò entrambe le cariche. Io ho potere di firma, sono anche rappresentante per la Lega, ma c'è chiaramente comunicazione diretta con la proprietà per il bene del club", ha dichiarato Comolli. Aggiunge poi che ci sono già figure manageriali molto forti nell'organigramma, e anche in merito allo scouting non sono state prese decisioni.

Sviluppo del calcio femminile.

"Sono un grande fan del calcio femminile, ho investito molto su questo progetto sia al Tolosa che alla Juventus", dice il presidente. Al momento, però, non è stato un tema trattato con Knaster, ma assicura che si svilupperà. E in grande stile.

Modello Como? Nessun modello. Al più, ispirazioni.

Di società cresciute negli ultimi anni ce sono tante, ma chiaramente il Como è quella che ha fatto più notizia. Vietato però parlare di modelli, al più si può parlare di fonti di ispirazione (ammesso poi che un dirigente del calibro di Comolli ne abbia bisogno). Quel che conta, è lasciare un'importante eredità futura al club ma anche alla città.

Articoli correlati

Immagine news 1
Pisa, chiuse le candidature per il ruolo di assistente di Comolli: i dettagli
Immagine news 2
Pisa, il sindaco incontra Comolli: "L'obiettivo è completare il centro sportivo"
Immagine news 3
Il Pisa il "nuovo Como"? L'ex Lucchesi: "Potrebbe. Con Comolli c'è volontà di ulteriore crescita"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
09:33 Serie B
Avellino, emergenza infortuni: Favilli e Di Maggio fuori, Sounas da valutare
Immagine news 2
09:04 Serie B
Sampdoria, la sosta porta sei recuperi: più alternative per D'Angelo
Immagine news 3
08:48 Serie B
Hellas Verona, il caso Suslov agita l'ambiente: a gennaio può essere addio
Immagine news 4
08:33 Serie B
Palermo, Perin: "Sono qui per riaccendermi. La Serie A? Voglio tornarci da protagonista"
Immagine news 5
08:00 Serie BTMW
TMWTalento da trasformare in risultati: come Comolli intende far (ancora) crescere il Pisa
Immagine news 6
07:34 Serie BTMW
TMWSampdoria, Vindahl può già salutare a gennaio. Serve un dodicesimo, anche senza algoritmo
Immagine news 7
00:04 Serie B
Juve Stabia, confermato il -2. De Vito: "Deve diventare benzina per spingerci a fare di più"
Ieri
Immagine news 8
22:48 Serie B
Benevento, Siatounis: "I tanti contratti triennali? Vigorito vuole la A entro il 2029"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Monza chiede 40 milioni di euro per Varela, il Napoli torna a pensare a Esposito
Immagine top news n.1 Juventus, ritorno di fiamma per Miranda: Massara ci proverà già a gennaio. La situazione
Immagine top news n.2 Endrick più Roma che Milan, non solo perché è Atleta di Cristo. Il brasiliano ai raggi X
Immagine top news n.3 Milan pazzo di Tresoldi: il centravanti grande obiettivo rossonero per gennaio ai raggi X
Immagine top news n.4 Il Torino è la questione rinnovi: il punto della situazione su Vlasic, Adams e Ismajli
Immagine top news n.5 Inter, quattro attaccanti non bastano: la sosta riaccende l'allarme. Serve una quinta punta
Immagine top news n.6 "Non voglio essere uno di passaggio": ma De Rossi è già nel cuore dei tifosi del Genoa
Immagine top news n.7 Sospiro di sollievo per Thuram: 'solo' affaticamento muscolare, l'Inter può averlo già a Bergamo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Repice: "Lazio ritrovata con Gattuso. Quando si allineano i pianeti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Anellucci: "Lazio, c'è una cosa che Gattuso ha capito perfettamente"
Serie A
Immagine box news Serie A Lazio-Roma, febbre derby alle stelle: i tifosi biancocelesti torneranno a riempire l'Olimpico
Immagine box news Serie A Italia-Francia, il primo posto è ancora possibile. Ma la vera partita si gioca contro il Belgio
Immagine box news Serie A Napoli, Beukema accelera: il difensore torna a lavorare per recuperare il tempo perso
Immagine box news Serie A Sorloth piace alla Juventus, David convince l'Atletico Madrid: lo scambio è un'idea
Immagine box news Serie A Calafiori o Dimarco? L'Italia studia come fermare Olise: tutte le scelte di Mancini
Immagine box news Serie A Zazzaroni difende Mancini: "Calò? Un tempo ci battevamo per Baggio, Totti e Del Piero..."
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, emergenza infortuni: Favilli e Di Maggio fuori, Sounas da valutare
Immagine box news Serie B Sampdoria, la sosta porta sei recuperi: più alternative per D'Angelo
Immagine box news Serie B Hellas Verona, il caso Suslov agita l'ambiente: a gennaio può essere addio
Immagine box news Serie B Palermo, Perin: "Sono qui per riaccendermi. La Serie A? Voglio tornarci da protagonista"
Immagine box news Serie B Talento da trasformare in risultati: come Comolli intende far (ancora) crescere il Pisa
Immagine box news Serie B Sampdoria, Vindahl può già salutare a gennaio. Serve un dodicesimo, anche senza algoritmo
Serie C
Immagine box news Serie C Perugia, cresce la preoccupazione: salta l'incontro con la nuova proprietà
Immagine box news Serie C Picerno, Del Fabro: "Abbiamo equilibrio e serenità. Con mentalità e sacrificio, potremmo far bene"
Immagine box news Serie C Picerno, Greco sul mercato: "Eventuali partenze, saranno compensate. Ma non ci sono esigenze"
Immagine box news Serie C Il Gubbio guarda ancora a un Ds... impegnato. Sondato il profilo di Matteassi del ChievoVerona
Immagine box news Serie C Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
Immagine box news Serie C Catania, risoluzione consensuale del contratto con Christian Torre
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi