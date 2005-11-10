Milan, proposto il giovane Escorcia: Cardinale può acquistare il 2009 del Nacional

Il Milan non ha intenzione di perdere tempo e il primo vero colpo di mercato che vuole portare a termine a gennaio è quello che regalerebbe a Ruben Amorim il centravanti del Club Brugge, ovvero Nicolò Tresoldi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi è stato proposto anche José Escorcia, esterno sinistro offensivo colombiano classe 2009 del Nacional.

Cardinale non aspetta

Il proprietario del club rossonero non ha intenzione di vivacchiare e vuole riportare il Diavolo in alto. L'idea è quella di creare il giusto mix tra una rosa esperta, con giocatori già formati come Rabiot e Modric, e giovani che in futuro possono ambire a raggiungere un livello alto e il 17enne è uno di questi. Nel Sudamericano Sub-17 vinto dalla sua Nazionale si è messo in mostra con 4 gol.