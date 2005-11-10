Il ct della Bosnia: "Alajbegovic ha carattere. E coraggio: qualità preziosa, alla sua età"

Sergej Barbarez, commissario tecnico della Bosnia, è stato intervistato da La Stampa per parlare di Kerim Alajbegovic, talento della nazionale che allena e della Juventus: "In questa fase della sua carriera, la cosa più importante è che continui a imparare e abbia l'opportunità di dimostrare il suo valore. Da allenatore della nazionale, vorrei che costruisse basi solide per un lungo percorso. Crediamo in lui".

Il gol al Napoli come ricompensa

E ancora, aggiunge il selezionatore dei bosniaci: "Mi incoraggia di più la sua volontà di assumersi le responsabilità. Il fatto che un giovane continui a chiedere palla e cerchi di creare, dimostra sicurezza e carattere. Il gol al Napoli è la ricompensa per questo approccio. Capiteranno anche partite in cui le cose non vanno, ma deve sapere che avrà comunque il nostro sostegno. Voglio che mantenga quel coraggio, impari dai propri errori e continui a divertirsi".

Ha una grande dote: il coraggio

Conclude quindi Barbarez nella sua descrizione di Alajbegovic: "È in grado di trovare soluzioni in spazi ristretti, ha il coraggio di tentare giocate che possono cambiare le sorti della partita. Qualità preziosa, soprattutto alla sua età".