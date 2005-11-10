Hellas Verona, il caso Suslov agita l'ambiente: a gennaio può essere addio
Daniel Uccellieri
È diventato un caso la situazione di Tomas Suslov al Verona. Il fantasista slovacco ha raccolto appena quattro presenze in campionato, una da titolare, per un totale di 152 minuti. Poi lo stop per una lesione di medio grado al bicipite femorale destro, comunicata dal club a fine ottobre.
Nonostante l'infortunio, Suslov ha risposto alla convocazione della Slovacchia del ct Vladimir Weiss. Il giocatore è così tornato a disposizione della Nazionale, che domani affronterà le Isole Far Oer e il 16 novembre il Kazakistan. Due partite nelle quali potrebbe trovare spazio, in netto contrasto con le condizioni che avevano portato il Verona a fermarlo.
La società gialloblù attende di capire se il commissario tecnico deciderà di impiegarlo. Un eventuale utilizzo potrebbe aggravare la frattura nei rapporti tra il club e il giocatore. E con il mercato di gennaio all'orizzonte, prende corpo anche l'ipotesi di una possibile cessione. Lo riporta Tuttosport.