"Mi prendo un merito: aver fatto diventare questa squadra una famiglia". È da qui che parte il messaggio di Gattuso alla Lazio, con l'obiettivo di preservare un gruppo che sta vivendo una stagione sorprendente. Il tecnico ha restituito entusiasmo, identità e senso di appartenenza a uno spogliatoio che oggi sembra più unito che mai. Un patrimonio da difendere, soprattutto in vista della finestra invernale di mercato, per evitare che si ripeta quanto accaduto un anno fa, quando diversi protagonisti lasciarono la Capitale.

I corteggiamenti e le promesse dei big

Le attenzioni del mercato non mancano, soprattutto dall'estero. Come riferisce il Corriere dello Sport, Taylor, Noslin, Isaksen e Provstgaard, sono finiti sotto i riflettori di diversi club. In particolare, Isaksen ha già ricevuto l'interesse del Brentford, ma ha ribadito di voler inseguire la Champions League con la Lazio. Anche gli altri giocatori, si legge, avrebbero manifestato la volontà di proseguire il percorso intrapreso. Una compattezza che Gattuso ha cercato di consolidare attraverso diversi confronti individuali.

Il mercato bloccato e il rischio cessioni

La vera incognita resta però la situazione societaria. Con il mercato di gennaio potenzialmente bloccato, un'eventuale cessione rischierebbe di non poter essere compensata da un nuovo acquisto. Le plusvalenze potrebbero rappresentare un'occasione per sistemare i conti, ma a quale prezzo? Smantellare il gruppo significherebbe compromettere un progetto che sta andando oltre le aspettative. E all'orizzonte c'è già un'altra scadenza: in estate serviranno tra i 30 e i 40 milioni per riscatti e bonus. La Champions League diventa così fondamentale, non soltanto per ambire a un traguardo sportivo, ma anche per preservare il futuro della squadra.